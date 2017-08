NFFs hovedsponsor kritisk til norsk fotball: – Det burde være en selvfølge

Dagmamma tiltalt elleve år etter at baby døde

Debatten om den enorme forskjellen i tilbudet til gutter og jenter, menn og kvinner i norsk fotball har gått høyt etter sommerens EM i Nederland.

Nå har Norges Fotballforbunds hovedsponsor, Norsk Tipping sett seg lei av de store ulikhetene.

I et debattinnlegg i Aftenposten slår direktørene Åsne Havnelid og Tonje Sagstuen fast at «dette kan ikke Norges største idrett være bekjent av».

De peker på at de store overføringene fra spillemidlene gir fotballen et åpenbart samfunnsansvar.

«Det ansvaret forplikter den til å forvalte jenter og gutters interesser likt, uansett nivå», skriver de.

Aftenposten skrev i sommer at for hver spillerutvikler som jobber med jenter i de norske toppklubbene, er det 25 som jobber med gutter, og verre kan det bli om utviklingen fortsetter.

– Når utbredte idretter som håndball og langrenn klarer å balansere satsingene sine, er det ingen grunn til at ikke fotballen skulle klare det samme. Det burde være en selvfølge at den gode økonomien fotballen i sum har, kommer utøvere av begge kjønn til gode. Det gjøres mye godt arbeid i breddefotballen allerede, men forskjellene er fortsatt for store, utdyper duoen.

Har allerede flyttet midler

Det er Kulturdepartementet som fordeler spillemidlene, men Norsk Tipping har også en sponsorpott som de bestemmer over selv.

Dagens fireårsavtale med fotballforbundet er verdt 25 millioner kroner i året.

Nå varsler Havnelid og Sagstuen at tiden er overmoden for å prioritere disse midlene slik at de i større grad er med og utjevner forskjellene mellom kjønnene.

– Vi har allerede valgt å flytte pengene fra eliteserien (for menn) og over til breddefotballen, og gjennom det grepet når vi mange flere jenter enn før. Vi har et stort samarbeid med NFF for å utdanne flere trenere, med et spesielt fokus på kvinner, sier de.

Håper flere følger etter

I avtalen med NFF har Norsk Tipping en fleksibilitet, slik at de kan velge å støtte de områdene vi ønsker å satse på.

– Vi skal nå møte Serieforeningen for Kvinnefotball for å diskutere hvordan vi best kan bidra, sier Havnelid og Sagstuen.

Selskapet planlegger for første gang en stor satsing rundt cupfinalen for kvinner i november.

Sagstuen og Havnelid håper nå at andre sponsorer innen fotballen vil følge deres eksempel og bidra til større likestilling og likere muligheter.

– Betyr veldig mye

Hege Jørgensen i Serieforeningen for Kvinnefotball setter stor pris på signalene som nå kommer fra Norsk Tipping.

– Det betyr enormt mye at en så stor og viktig samfunnsaktør som Norsk Tipping kommuniserer det de gjør her. Det er et kraftfullt signal til hele organisasjonen og ikke minst til jentene våre, sier Jørgensen.

Hun forteller at på kvinnesiden vil relativt små midler bety enormt mye, for det skal ikke så mye til å løfte ting betraktelig.

Utfordringen til nå har vært å få inn nok ressurser til å legge forholdene til rette for de jentene og kvinnene som spiller fotball.

– Vi har allerede en del tunge aktører på klubbnivå. Symboleffekten vil være stor om vi også får inn store aktører sentralt som har tro på produktet og vil være med å utvikle det. Det gir oss et løft og økt selvtillit.

– Døtrene våre i fotballen fortjener at det er noen som er interessert i å investere i dem, sier Jørgensen.

NFF: – Vi er kjønnsnøytrale

Generalsekretær i Norges Fotballforbund, Pål Bjerketvedt sier at NFF gjennom hele debatten har vært opptatt av å presisere at forbundet har et kjønnsnøytralt ståsted i alle sine aktiviteter.

– Så er det slik at inntektsgrunnlaget for toppmiljøene på herre- og kvinnesiden er forskjellige ut fra interessen fra publikum, sponsorer og ikke minst inntekter fra medierettigheter, så da blir også forutsetningene noe forskjellige, sier han.

Fotballederen sier at de store medieinntektene for toppfotballen på herresiden gjør at det også er mulig å fordele penger til andre områder i norsk fotball.

– I 2017 gir det blant annet 27 millioner kroner til Toppserien for kvinner, inkludert seks millioner kroner øremerket til finansiering av spillerutviklere i klubbene, sier han.

Bjerketvedt forklarer de store forskjellene på antall utviklingstrenere på gutte- og jentesiden med at dette er penger fra medieinntektene som toppklubbene selv bruker på egne akademier.

– Hva synes du om dreiningen Norsk Tipping nå varsler?

– Jeg har stor respekt for Norsk Tipping og det engasjementet de har for norsk idrett og fotball. Det gjelder også deres tanker om bevisst å styre midlene i en bestemt retning, det er sikkert noe vi kommer tilbake til i dialogen med dem. Det er viktig å understreke at alle midler vi mottar fra Norsk Tipping til breddefotballen brukes til kjønnsnøytrale tiltak.

– Viser dette at det er et kommersielt potensial for kvinnefotballen?

– Vi har mange års erfaring med det markedet, og det er ikke til å legge skjul på at det har vært krevende, sier Bjerketvedt.