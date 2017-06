NRK beklager nakenbilder: – Det var ikke grove scener

Saken oppdateres.

I norsk fotball er det etter hvert blitt vanlig at klubbene slipper TV-kameraer inn i garderoben etter kampslutt.

Det var også tilfelle etter at Florø beseiret Sogndal i NM onsdag. Denne gangen tabbet imidlertid NRK seg ut.

Kanalen tok med kameraene inn i garderoben for å filme ekstatiske Florø-spillere. Problemet var at kameraene fortsatt overførte bilder ut på nett-TV rundt en halvtime etter kampen – uten at NRK var klar over det.

Dermed ble Florø-spillernes kjønnsorganer vist for seerne. Aftenposten vet at kjønnsorganene til minst to Florø-spillere var synlige i sendingen.

Teknisk feil

Vaktsjef i NRK Mads Håby har sett gjennom sendingen i ettertid. Ifølge Håby ble ikke kjønnsorganer vist i langvarige sekvenser.

– Ut ifra det jeg har sjekket opp i ettertid, så vet jeg ikke om at det har vært noen grove scener. Men uansett om det dreiet seg om et hundredelssekund, skal det ikke være en mulighet for at dette skal skje, sier Håby.

Han forklarer videre at det dreier seg om en teknisk feil.

– Vi streamer samtlige kamper på nett. Vi har rutiner på at alle kameraene skal slås av etter kampen. Det følger vi opp med eget mannskap fra desken. Vi oppfatter det slik at det som skjedde i går, hvis den informasjonen du har stemmer, har skjedd på grunn av en teknisk feil, sier Håby.

Beklager

Daglig leder i Florø Fotball Harald Gjervik visste om hendelsen allerede før Aftenposten tok kontakt torsdag formiddag. Han forteller imidlertid at det ikke har vært en stor sak i klubben.

– Ingen har sagt noe om det. Ingen av spillerne har kommentert, men jeg er blitt gjort oppmerksom på det, sier Gjervik.

Eurosport har jevnlig sendt bilder fra garderoben denne sesongen. NRK satser også på garderobe-bilder i sin formidling av NM.

Praksisen har også tidligere skapt kontroverser. I mai reagerte Rosenborg-trener Kåre Ingebrigtsen etter at TV 2 filmet minst én naken RBK-spiller i garderoben

Planen bak turen inn til Florø-garderoben onsdag var å filme klipp som skulle brukes i kanalens cupmagasin og på Kveldsnytt. I stedet ble bildene sendt direkte.

Mads Håby i NRK sier at det neppe var mange seere som fulgte sendingen over en halvtime etter kampslutt, men understreker at kanalen tar hendelsen på alvor likevel.

– Det er beklagelig. Det skal ikke skje, sier Håby.

– Media har et ansvar

NRK hadde tillatelse fra Florø til å filme i garderoben. Det har også Eurosport når de sender bilder fra Eliteseriegarderober.

Joachim Walltin, forbundsleder i idrettsutøvernes fagforbund NISO, har i utgangspunktet ikke noe problem med TV-bilder fra fotballgarderober.

– Det viktigste for oss er at det gjøres i samråd med utøverne, sier Walltin.

Han påpeker at det ikke alltid har vært populært blant klubbene.

– Først var det mye åpnere, men så ble tilgangen veldig begrenset noen år. En mellomting er nok mest fornuftig. Idretten og spillere er avhengig av mediedekningen. Men media har et ansvar. Å publisere nakenbilder og film av idrettsutøvere uten samtykke er ikke OK, sier Walltin, som ikke har sett bildene fra Florø-garderoben og uttaler seg på generelt grunnlag.

NISO-lederen tror fotballspillere stort sett vil være «sporty» når det kommer til garderobebilder. Han minner imidlertid om at enkelte spillere vil se mer alvorlig på det enn andre, og at TV-kanalen derfor bør ha respekt for den enkelte.

– Jeg tror ikke det blir en stor sak ut av dette, men det er en påminnelse til mediene om å skjerpe kjørereglene, sier han.

– Det som skjer i dusjen, skal bli i dusjen

Mads Håby i NRK er opptatt av at glippen ikke skal gjenta seg.

– Vi kan love klubbene at det som skjer i dusjen, skal bli i dusjen. Ut ifra de tingene jeg har sett, kom det ikke oppsiktsvekkende bilder ut. Derfor er det litt vanskelig å uttale seg om dette helt konkret. Men de bildene som dukket opp, skal ikke ut. Det må vi bare legge oss flate for.

I Florø tar man hendelsen med ro. Daglig leder i Gjervik forteller at NRK og andre TV-kanaler fortsatt er velkommen i Florø-garderoben.

– Man kan ikke slutte med alt bare fordi sånne ting skjer. Men vi må kanskje være litt mer bevisste når vi slipper inn folk. Det er ikke første gang det skjer i norsk fotball. Men vi må være forsiktige med å la noe som i utgangspunktet er så uskyldig, ha stor innvirkning på hvordan vi skal forholde oss fremover.

Se høydepunkter fra Florø-Sogndal her: