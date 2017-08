Nå blir Liverpool-legenden å se som ekspert på norske TV-skjermer

Gjør deg klar for et nytt kokain-eventyr

Saken oppdateres.

– Vi er utrolige glade og stolte over å få en fotballstjerne som Jamie Carragher med på MTG-laget. Jamie har stor kunnskap om engelsk og annen internasjonal fotball og hans ekspertise kommer til å løfte våre UEFA Champions League-sendinger, sier Anne Tufte, sportssjef i MTG Sport i en pressemelding som er lagt ut på viasport.no.

Carragher spilte 737 kamper for Liverpool i perioden 1997–2013. 39-åringen, som også fikk 38 A-landskamper for England, har vunnet Champions League (2005), FA-cupen (2001 og 2006), ligacupen (2001, 2003 og 2012) og UEFA-cupen (2001) med de helrøde.

Etter at karrieren ble avsluttet har han blant annet jobbet som fotballekspert for Sky Sports i England, med Premier League som fokusområde.

Carragher sin avtale med MTG (Modern Times Group) gjør at han blir selskapets eksklusive fotballekspert på UEFA Champions League for MTG Norden.

– Skandinavia har alltid vært veldig spesielt for meg og for Liverpool. Fansen her er helt fantastisk, og jeg gleder meg til å jobbe som ekspert for MTG. Deres lange erfaring og kvalitet i å dekke det høyeste nivået av internasjonal fotball, kombinert med min egen entusiasme og erfaring, gjør dette til et perfekt samarbeid, sier Carragher.

MTG har sikret seg rettighetene til Champions League fram til 2021.