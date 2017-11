Nå er Nannskogs målrekord i norsk fotball slått

Saken oppdateres.

Målmaskinen Kristian Fardal Opseth (27) gikk til topps på NTBs spillerbørs i 1. divisjon denne sesongen. Spissen har hatt en imponerende sesong for Bodø/Glimt.

Fardal Opseth er klar på at prisen betyr mye for ham.

– Utrolig kjekt. Det viser at jeg og laget har hatt en ekstremt god sesong. Lagkameratene mine har fóret meg med pasninger, noe som har gitt meg muligheten til å score mye, sier 27-åringen.

Med 28 mål på 30 kamper gikk Fardal Opseth forbi Daniel Nannskogs 27 mål, som var målrekord i 1. divisjon, fra 2005. I tillegg har sogningen bidratt med fire målgivende pasninger.

– Jeg hadde ekstremt lyst på den scoringsrekorden, innrømmer Glimt-profilen, som får stor ros av sjefen.

– Kristian har scoret i nesten hver eneste kamp denne sesongen. 28 mål på 30 kamper er råsterkt. Det har aldri vært gjort i 1. divisjon, og heller aldri i Bodø/Glimt på dette nivået. Han har betydd mye for oss, både på og utenfor banen, sier Glimt-trener Aasmund Bjørkan.

– Helt rå

– Hva tenkte du da dere hentet ham?

– Vi visste jo at Kristian var en mer etablert spiss enn dem vi hadde i stallen fra før. Men at han skulle være så rå, det hadde vi nesten ikke turt å håpe på, svarer Bjørkan.

Nå blir spissen med Bodø/Glimt opp til den øverste divisjonen, et nivå han har fått prøve seg på før, men uten å bli satset skikkelig på. 27-åringen scoret 16 mål på 26 kamper i opprykkssesongen for Sogndal i 2015, men fikk kun to mål på to kamper fra start og 16 innhopp i eliteserien året etter.

Den manglende spilletiden gjorde at spissen valgte å prøve lykken hos Bodø/Glimt. I første omgang som et utlån, som i sommer ble gjort permanent. I Bodø har han igjen funnet veien til nettmaskene.

Stigning

– Han passer veldig godt inn hos oss, og vi har klart å bruke ham bedre og bedre. Både han og de rundt ham har hatt en fin stigning, sier Bjørkan.

Glimts trener tror mye av grunnen til spissens suksess har vært spillestil. Eirik Bakke i Sogndal er glad i ha spisser som har en vital rolle også i det defensive arbeidet, mens Bjørkans 4-3-3-system gir mer rom for en rendyrket spiss som har litt færre oppgaver defensivt. Bjørkan gleder seg til å se goalgetteren i aksjon på øverste nivå neste år.

– Jeg har veldig tro på at han kan ta nye steg. Tar han ett eller to til, så tror jeg han kommer til å klare seg kjempegodt også i Eliteserien.

På NTBs spillerbørs endte Fardal Opseth opp med totalt 5,79 i snitt gjennom sesongen. Børspoengene settes fra 1-10 av reportere som er til stede på alle kampene i ligaen gjennom sesongen. Spillerne må ha spilt over 30 obligatoriske minutter for å få børspoeng og ha spilt over 60 prosent av kampene.

Ble trigget

Hovedpersonen selv er naturlig nok tilfreds med oppholdet i Glimt så langt.

– Jeg er veldig godt fornøyd med at jeg kom hit. Jeg er glad for at Aasmund fikk meg opp til Bodø. Det var egentlig et lett valg. Det trigget meg at Glimt hadde som ambisjon å rykke direkte opp igjen, sier Fardal Opseth.

Nå kan han og laget rette blikket mot 2018.

– Nå trenger kroppen noen dager med hvile. Men jeg er ekstremt motivert for å vise meg fram i eliten neste sesong, sier 27-åringen.

Mjøndalens Amahl Pellegrino og Ull/Kisas Niklas Sandberg fulgte på andre- og tredjeplass på NTB-børsen. Kamer Qaka og Stian Gregersen (begge representerte Kristiansund) vant prisen i henholdsvis 2016 og 2015.

