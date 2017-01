Nå er den tidligere Rosenborg-profilen på plass i Ranheim

Saken oppdateres.

Han har vunnet alt som er i norsk fotball og spilt flere sesonger i Champions League med Rosenborg. Likevel har Øyvind Storflor som 35-åring motivasjon til å ta et kraftig steg ned i både lønn og nivå for å hjelpe Ranheim til å bli et bedre fotballag.

– Fotball er artig da, smiler den sindige trønderen.

– Familien ville hjem

Etter han avsluttet sesongen i fjor i Godset med en frisparkperle mot RBK på Marienlyst, ville drammenserne ha med veteranen videre:

– Jeg fikk et tilbud om å være med videre i Godset, men familien ville hjem til Trøndelag, og da ble det sånn, sier Storflor til Adresseavisen.

Han fikk kun et innhopp for Ranheim som møtte storebror RBK i Abrahallen lørdag, og allerede etter noen minutter burde 35-åringen vært på scoringslista.

– Jeg scorer ikke mål i januar, humrer Storflor om den saken.

Nå har han lyst til å gjøre Ranheim til et enda bedre lag:

– Målsetningen er at vi skal gjøre det bedre enn det de klarte i fjor.

– Hvordan er førsteinntrykket ditt av klubben?

– Veldig positivt. Det er mange gode spillere her som ønsker å bli bedre hele tiden. Nå har vi møtt god motstand tidlig, og selv om det ikke er bra ennå, så kommer det til å bli mye bedre.

– Det er heldigvis ingen poeng som deles ut ennå, humrer 35-åringen, som burde vite hva han snakker om.

– Storflor sprer trygghet

Ranheim-trener Svein Maalen var også middels fornøyd etter 1–3-tapet for RBK i Abrahallen lørdag. De blå skapte fem-seks gode målsjanser og kunne fort ha scoret flere mål.

– Jeg synes vi gjør en ganske god kamp i dag. Det blir litt som forventet at vi taper, men det er fortsatt bare januar og jeg synes vi gjør en god figur, sier Maalen til adressa.no.

– Hvordan er det å få inn en så god spiller som Øyvind Storflor i laget?

– Øyvind har kommet til oss som en veldig fin person. Han har rutine, er rolig og sprer trygghet i gruppa. I tillegg til dette er han en veldig god fotballspiller, en som kan gjøre de helt spesielle tingene, skryter Ranheim-treneren.

Han forklarer at de prøver å matche Storflor forsiktig ettersom veteranen sliter med noe «smårusk» i kneet. Kantspilleren er blitt matchet forsiktig av Godset i de siste sesongoppkjøringene, så det burde ikke være grunn til å uroe seg for Ranheim-fansen.

– Han får kun et innhopp i dag, men Øyvind har svart til forventningene vi hadde til ham. Vi trenger spillere med erfaring fra Eliteserien i laget vårt, forteller Maalen.