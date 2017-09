Nå har RBK-stjernen blitt pappa: - Hun kom i rakettfart

Marienborgtunnelen var stengt - etter at brannslukker ble stjålet

Saken oppdateres.

Anders Konradsen reiste hjem fra Norges landslagssamling tidligere denne uka og var aldri aktuell for fredagskveldens seier over Aserbajdsjan. Grunnen var at Rosenborg-profilen skulle bli pappa i løpet av kort tid.

– Vi har termin 9. september, og gleder oss veldig, sa en blid Konradsen til Adresseavisen da nyheten sprakk etter seieren mot Molde i april.

27-åringen er samboer med tidligere høydehopper Linn Vikan fra Stjørdal, og dagen før Molde-kampen annonserte hun gladnyheten på Instagram.

– To pluss en = tre. Vi gleder oss til å bli foreldre til ei lita jente i september, skrev hun.

Det viste seg altså at den lille hadde litt hastverk. Konradsen og Vikans datter ble født allerede torsdag.

«Hun kom 31. august i rakettfart. Mye nytt og mye hygge. Alt fint med alle så langt», skriver Konradsen i en tekstmelding til Adresseavisen lørdag morgen.

– Tar mer hensyn

Konradsen, som tidligere har vært proff i franske Rennes, hadde mulighet til å skrive under for kroatiske Dinamo Zagreb i sommer, men valgte å bli i Trondheim.

- Det kan fortsatt hende det blir en ny tur ut om det frister veldig. Men jeg trives godt i Rosenborg, og kan godt tenke meg å være her lenge, sa han til Adresseavisen i august.

Han innrømmer at det nå er mer som «må stemme» dersom han skal dra utenlands igjen.

- Det blir jo slik at man tar mer hensyn til familien. Vi er fortsatt flyttbar, men blir nok mer bevisst på hva som skal til for at man skal reise ut igjen.