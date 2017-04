Nå kan du se 2. divisjon hjemme i stua

Saken oppdateres.

– Vi skal vise borte- og hjemmekampene. Det blir en sending med kommentatorer og grafikk, sier sjefredaktør Tor Olav Mørseth i Adresseavisen.

Avtalene om å vise 2.-divisjonsfotballen i Norge er inngått med Amedia. Gjennom en avtale som gjelder for årets sesong får Adresseavisens abonnenter muligheten til å følge dramatikken i 2. divisjon.

– Det er ikke alle som har mulighet til å komme seg på disse kampene. Nå har vi lyst til å tilby dette til våre lesere denne sesongen, sier Mørseth.

– Eksepsjonelt stor interesse

Sjefredaktøren sier at nettsendingene vil komme som et tillegg til dagens sportsdekning.

– Som mediehus gjør vi dette for å undersøke interessen for 2. divisjon, og dette kan bidra til mer oppmerksomhet rundt kampene, sier Mørseth.

– Kritikere av Adresseavisens sportsdekning mener det er for stort fokus på fotball allerede. Hva tenker du om det?

– Vi skriver mye om Rosenborg, og det er eksepsjonelt stor interesse for klubben. Men hvis man ser på dekningen vår gjennom en uke, så har vi annet innhold også, som blant annet håndball og treningsstoff, sier Mørseth.

Avspark mandag

– Hvor interessant kan være for Adresseavisen å overføre kamper og konkurranser for andre idretter hvis det blir lagt til rette for en god produksjon?

– Det vil vi ta en fortløpende vurdering på.

Det er avspark i 2. divisjon 2. påskedag, og da skal begge Trondheims-lagene i aksjon på hjemmebane klokka 14. Byåsen skal spille mot Vidar, mens Nardo møter Vindbjart.

– Hvilke forventninger har du til Nardo og Byåsen denne sesongen?

– Jeg skal innrømme at jeg ikke har sett lagene i aksjon. Men kanskje får jeg meg en favorittspiller på hvert av lagene i løpet av sesongen, sier Adresseavisens sjefredaktør.