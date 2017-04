«Nå koker det over for fotballens kloke hoder»

Saken oppdateres.

Vi kan forstå at Discovery vil beskytte den rettigheten de har betalt så svindyrt for. TV 2 opptrådte som reven i hønsegården da de glefset til seg godbitene (scoringene) og serverte dem rykende ferske i sitt fotballmagasin. Norges Fotballforbund (NFF) må naturlig nok støtte den som har kjøpt rettighetene, men det er et langt steg derfra til å nekte eliteseriespillere å stille opp i TV 2s studiosending FotballXtra.

Fotball er en folkesport og må i utgangspunktet også forvaltes som det, og ikke kun som en eksklusiv eiendomsrett som skal melkes for alt den er verdt – og litt til. NFF er i ferd med å skape avstand i stedet for nærhet ved å oppfordre sine utøvere til boikott. Slik opptrer man ikke i et demokrati.

I den aktuelle tvisten med TV 2 er det viktig å skille mellom formidlingen av levende bilder og diskusjonsprogram om sport. TV 2s utspekulerte praksis for å vise flest mulig klipp av scoringer er utfordrende. Discovery og NFF må gjerne prøve den saken rettslig, men blander kortene når de forsøker å begrense tilgangen til intervjuobjekter.

Det er kanskje på sin plass å minne om at Norsk Toppfotball (NT) har utfordret de redaksjonelle mediene en gang tidligere. Eksperimentet med å bygge opp egne medieavdelinger i klubbene for å overta nyhetsformidlingen og skvise medier som stilte plagsomme spørsmål, var ikke vellykket.

Discovery promoterer fotballproduktet sitt uten å drive journalistisk virksomhet. Derfor blir det et problem når også VG har kjøpt seg eksklusivitet og NT forsøker å legge begrensninger på TV 2s tilgang til aktører. Dermed har fotballen skaffet seg grep om tre av de viktigste aktørene i mediebransjen. Spørsmålet er om seere og lesere kan stole på at de får en journalistisk uavhengig formidling av landets største idrett.

Sportsjournalistikken har alltid levd med anklager om at den i for stor grad bygger opp under produktet på bekostning av en uavhengig og kritisk tilnærming. Fotballforbundets manglende rolleforståelse stiller både fotballforbundet og mediene i et dårlig lys.

Jeg sliter med å finne eksempler på andre områder der man forsøker å regulere ansattes adferd i fritiden. Til syvende og sist er det klubbene, som arbeidsgiver som bestemmer, men klubbene føyer seg etter Norsk Toppfotballs anbefaling i denne saken.

Når fotballederne trekker boikott-kortet, hindrer de tilgangen til fri nyhetsformidling. Når sportssjef Jostein Grindhaug i Haugesund FK nektes å stille opp i helgens FotballXtra, betyr det at NT i realiteten hindrer journalistisk virksomhet i TV 2. Her har fotballens ledere brått sluttet å tenke prinsipielt.

I en tid da norsk fotball ligger på et lavmål på alle internasjonale rankinger, og de fire første serierundene indikerer kraftig publikumssvikt, er det overraskende at fotballforbundet ser seg tjent med å sette kråkfot på en så viktig nyhetsformidler som TV 2. Discovery og NT er avhengig av at TV 2, og andre medier, skaper oppmerksomhet mellom serierundene.

Akkurat nå trenger norsk fotball all den oppmerksomhet den kan få, ikke minst den kritiske journalistikken som skaper litt debatt og røre. Det bør være i fotballen interesse å invitere til nærhet mellom utøvere og media, i stedet for å skape avstand.