Nå ligger det an til thriller-avslutning i Premier League

Saken oppdateres.

Arsenal - Sunderland 2–0

Manchester City - West Bromwich 3–1

Manchester City leverte glimtvis fantastisk angrepsspill i hengekampen mot West Bromwich. Gabriel Jesus, Kevin De Bruyne og Yaya Touré scoret hvert sitt mål der ingrediensene i forspillet var hælspark og veggpasninger.

Hal Robson-Kanu ga WBA et trøstemål mot slutten.

Alexis Sánchez frelste Arsenal med to scoringer i de siste 20 minuttene, etter at laget hadde stanget mot veggen og så ut til å ha sluppet opp for ideer i jakten på et ledermål.

Mesut Özil, som la opp til det første målet, hadde gjort et godt forsøk på å sikre seg sitt annet gule kort ved å sparke etter Bryan Oviedo og deretter sparke bort ballen.

Manchester City klatret til tredjeplass og er to poeng foran Liverpool, tre foran Arsenal og med den beste målforskjellen av de tre. Pep Guardiolas menn har 36 plussmål, Liverpool 33 og Arsenal 31.

Magisk

Et par magiske minutter før pause i Manchester sendte byens lyseblå et sjumilssteg mot mesterligaspill. Kevin De Bruyne og Gabriel Jesus var begge nest sist på målet de ikke scoret selv.

Først hælsparket Sergio Agüero i det 27. minutt en pasning til De Bruyne, som brukte fart og muskler på et stormløp mot dødlinja. Han sentret i rett øyeblikk, og Jesus satte ballen i tomt mål.

Mindre enn to minutter senere skar City-spillerne gjesteforsvaret i biter med en serie veggpasninger, inntil Jesus kjempet ballen til De Bruyne, som scoret med et smart skudd.

I annen omgang fastsatte Yaya Touré resultatet etter veggspill med Agüero, og publikum fikk hylle innbytter Pablo Zabaleta i hans siste hjemmekamp, og han tørket tårer da Vincent Kompany på vei av banen ga ham kapteinsbindet.

Stanget

Arsenal stanget på sin side lenge mot veggen i hjemmekampen mot nedrykksklare Sunderland, og så ut til å skulle ødelegge sine sjanser med ineffektivt angrepsspill.

Av 18 avslutninger i første omgang traff bare fem mellom stengene, og der var Jordan Pickford i det umulige hjørnet.

I annen omgang holdt Nacho Monreal på å kløne det virkelig til for Arsenal med en håpløs bakoverpasning som Petr Cech med nød og neppe greide å slå unna. Sunderland fikk indirekte frispark fra to meter fordi Cech brukte hendene, men greide ikke å utnytte det.

I stedet frelste Alexis Sánchez hjemmelaget med to scoringer i de siste 20 minuttene. Først scoret han enkelt fra kort hold etter forarbeid av Granit Xhaka og Mesut Özil, så doblet han ledelsen på pasning fra Olivier Giroud. Dermed lever håpet om en 20. mesterligasesong på rad.

Søndagens serieavslutning avgjør hvilke to lag som slår følge med mester Chelsea og toer Tottenham til Champions League.

Manchester City (75 poeng): Watford borte

Liverpool (73): Middlesbrough hjemme

Arsenal (72): Everton hjemme.