Nå trener Rosenborg-spilleren med ball igjen

Lerkendal: I kampen mot gamleklubben Viking ble vingen skadet. Det skjedde altså i Stavanger at korsbånden til 24-åringen røk.

Han ble kjørt rett til sykehuset og der kom beskjeden. De Lanlay måtte belage seg på ni måneder på sidelinjen.

– Jeg legger ikke skjul på at det har vært tungt. Det er kjedelig og ensomt når man er skadet, sier han til Adresseavisen.

Tre måneder igjen

Ifølge klubbens medisinske koordinator, Haakon Schwabe, har de Lanlay fortsatt to til tre måneder igjen med opptrening før han er kampklar.

– Han blir med laget mer og mer fremover nå. Det har vært fokus på litt ball i det siste. Nå er vi inne i den siste fasen av opptreningen hans, sier Schwabe.

Han kan ikke si noe om hvor mange prosent vingen er klar, men mener at rogalendingen aldri har vært sterkere enn det han er nå. Fremover er det fotballspesifikke bevegelser som gjelder.

– Han varmer opp med laget og integreringen er i gang. Om litt skal han bli med på lagets ballbesittende øvelser, så er han klar for spill på trening, fortsetter han.

– Kribler i kroppen

De Lanlay kunne fortelle at han kjenner seg fin i kroppen og er fullt klar over at han nærmer seg fotballspill. Samtidig legger han vekt på at det er nå han må være forsiktig.

– Det kribler i kroppen og jeg begynner å bli giret. Nå er det viktig at jeg er fornuftig. Jeg må holde litt igjen og ikke bli overivrig, da kan man gå på en smell. Jeg hører på fysioene og de sier to til tre måneder. Man må se det an hele veien, men det går fort fremover nå, sier RBK-spilleren med et smil om munnen.

Videre vil han ikke slå fast når han skal være tilbake for fullt i en kamptropp.

– Det er vanskelig å si, men tre måneder er realistisk.

