Nå vil Premier League-klubbene stenge overgangsvinduet før sesongstart

Saken oppdateres.

Ifølge den britiske storavisen er det et klart flertall blant de 20 PL-klubbene om å flytte på overgangsvinduet. Det er ventet at regelendringen blir vedtatt i september.

Forslaget går ut på at den engelske overgangsfristen fra 2018/19-sesongen skal løpe ut én uke før seriestart. Årets sommervindu stenger 31. august, nesten tre uker etter at sesongen har startet.

Watford skal være en av få klubber som ikke liker forslaget, skriver Telegraph.

Wengers kampsak

Arsenals veteranmanager Arsène Wenger har i mange år vært en forkjemper for å stenge overgangsvinduet før ligastarten.

– Plager det meg at vinduet fortsatt er åpent? Ja, for det skaper usikkerhet. Ved sesongstart bør alle spillerne være knyttet til klubbene sine, sa Wenger i august 2015.

Swansea-manager Paul Clement var inne på det samme da han uttalte seg etter helgens 0-0-kamp mot Southampton i seriepremieren. Begge de to klubbene har til spillere som for tiden blir jaktet på av ligarivaler.

Kan selge til utlandet

– Det er frustrerende, og jeg er sikker på at Southampton føler det samme. Derfor mener jeg løsningen er å stenge vinduet og å ha alt på plass før serien starter, slik at vi kan gå videre og jobbe med fotballen, sa Clement og la til:

– Vi snakket om det under et Premier League-møte i forrige uke. Majoriteten av klubben er for.

Forslaget som ser ut til å bli vedtatt, åpner for at Premier League-lagene kan selge spillere til utenlandske klubber også etter sesongstarten.

