Nederlandske aviser nådeløse etter Rosenborg-tapet: «Fiasko», «krise» og «alarmerende»

Saken oppdateres.

AJAX - ROSENBORG 0–1

AMSTERDAM/TRONDHEIM: Rosenborg tok et viktig steg mot avansement til gruppespill i Europa League med seier i bortekampen mot Ajax torsdag kveld.

Nyervervelsen Samuel Adegbenro avgjorde kampen et kvarter før slutt.

Mens Rosenborg og norske medier kan glede seg over en stor norsk fotballbragd, er de nederlandske avisene desto mer dystre dagen derpå.

– Smertefull kveld

«Europeisk fiasko for Ajax på hjemmebane», skriver Nederlands største avis De Telegraaf i sitt kampreferat.

Avisen skriver at det ble en svært smertefull kveld for Amsterdam-klubben og siterer lagets trener Marcel Keizer på at en sesong uten europeisk fotball vil være «katastrofalt».

Avisen beskriver tilstanden i klubben etter RBK-tapet som «alarmerende», og i papirutgaven fredag morgen kan vi lese at «en brann truer Ajax-laget».

– Vi misbrukte så mange muligheter til å score og vi spilte svakt i forsvar. Da taper man slike kamper, sier lagets danske midtbanespiller Lasse Schöne til avisen.

Metronieuws skriver at det var lite igjen av Ajax’ sprudlende og overraskende spill fra forrige sesong. Lagets angrepsspill var forutsigbart og «nordmennene måtte ikke anstrenge seg mye for å holde Ajax unna».

– En eneste fulltreffer i det syttisyvende minutt fra den ellers fullstendig uinteressante innbytteren Samuel fra de fullstendig uinteressante norske mesterne sendte Amsterdam inn i dyp sorg, skriver De Volkskrant.

– Nå venter det amsterdammerne en kjølig norsk kveld i neste uke, sannsynligvis en iskald kveld i parken, skriver Amsterdam-avisen.

– Krisetilstand

En av de andre storavisene i Nederland, Algemeen Dagblad, skriver at Europaligaen nå er langt unna for «maktesløse» Ajax.

Avisen skriver at laget gjorde en svak forestilling og står «med tomme hender» etter kampen. De beskriver en krisetilstand i den tradisjonsrike klubben og frykter en sesong helt uten europeisk fotball, i så fall for første gang siden 1990/91.

Thoresen: - Stor uro

Ajax har fått en svært tøff start på årets sesong. I fjor imponerte klubben og spilte seg helt frem til finalen i Europa League, hvor de tapte mot Manchester United. I år røk man ut mot franske Nice i Champions League-kvalifiseringen. Det ble også tap i årets første seriekamp, borte mot Heracles.

– Det er veldig stor uro rundt klubben nå. De får kritikk fra mange hold, både utenfra og internt, sier RBK-speider Hallvar Thoresen.

Mannen som nærmest er en fotballegende i Nederland etter sine mange år som proff i Twente og PSV Eindhoven, møtte Adresseavisen på Schiphol flyplass fredag morgen.

Thoresen forteller at situasjonen rundt Davinson Sánchez, som er høyaktuell for en overgang til Tottenham, tok mye negativ energi vekk fra Ajax-laget.

– Den saken preger klubben veldig, han nekter å trene og spille kamper, sier Thoresen.

Ajax mistet også stjernespillerne Davy Klaassen og Bertrand Traoré i løpet av sommeren.

– Slik sett er det et gunstig tidspunkt for RBK å møte Ajax på, sier Thoresen.