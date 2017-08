Nederlandske medier: Ajax’ beste spiller møtte ikke opp før Rosenborg-kampen

Flørting er en del av dagliglivet i byen som sies å være et av Europas beste reisemål

21-åringen Davinson Sánchez utmerket seg i Ajax-forsvaret forrige sesong. Dermed var colombianeren, som ble kåret til årets spiller forrige sesong, naturligvis i troppen til kampen mot Rosenborg.

Men da Ajax-troppen skulle møtes på Hilton Hotel i Amsterdam klokken 14 tirsdag, dukket ikke Sánchez opp. Det skriver den nederlandske avisen De Telegraaf.

Avisen mener også å vite at fraværet skyldes at Tottenham ønsker å kjøpe Sánchez. Premier League-storklubben skal ha fått et bud på 40 millioner euro (rundt 372 millioner kroner) avslått. Ajax krever angivelig 50 millioner euro (rundt 465 millioner kroner).

Ajax-trener Marcel Keizer har tidligere innrømmet at dragkampen om Sánchez har påvirket forberedelse til kampen mot Rosenborg.

– Selvsagt litt. Men vi vil ikke gjemme oss bak det. Det er ikke ideelt, men det er mange andre klubber som også er i samme situasjon. Så lenge 31. august ikke er passert må vi håndtere dette, og det gjør vi på en voksen måte, sier Keizer til klubbens nettsider.

«Enormt imponerende»

21-åringen har imponert stort etter at han kom fra den colombianske storklubben Atlético Nacional før forrige sesong.

Sánchez fikk mye ros etter Europa League-finalen mot Manchester United i mai. Etter kampen, som Ajax tapte 0–2, kalte for eksempel den britiske avisen The Guardian Sánchez for «enormt imponerende».

Sánchez ble dessuten kåret til Ajax’ beste spiller forrige sesong.

Nederlandske medier hevder Sánchez allerede er blitt enig med Tottenham om lønnsnivå, dersom om en overgang går gjennom. Det har også blitt spekulert om Sánchez nekter å spille for Ajax.

Svarte kryptisk om Rosenborg-kampen

Da han ble spurt om Sanchéz tidligere denne uken, ville ikke trener Keizer garantere at han spiller mot Rosenborg.

– Han er skadefri og han kan spille. Om han gjør det eller ikke, kommer jeg ikke til å si, sa Keizer til nederlandske medier ifølge ESPN.

Ajax røk ut av Champions League-kvalifiseringen etter at de slapp inn to mål mot franske Nice på hjemmebane 2. august.

Seriesesongen fikk også en dårlig start 12. august, da Ajax tapte 1–2 for vesle Heracles Almelo.

Nå venter altså Rosenborg i Europa League-kvalifiseringen.