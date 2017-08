Nektet å spille mot Rosenborg - fredag ble han Tottenhams rekordkjøp

«Av og til skal det ikke mer til enn at jeg går inn på Instagram, så føler jeg meg plutselig dritt.»

Saken oppdateres.

Rosenborg slo Ajax torsdag kveld og sørget for at en allerede tung sesongstart ble enda tyngre for Amsterdam-klubben.

Ajax mistet stjerner som Davy Klaassen og Bertrand Traoré i løpet av sommeren, de tapte årets første seriekamp, og før kampen mot Rosenborg var det spesielt én situasjon som tappet Ajax-laget for energi.

Davinson Sánchez, som ble kåret til årets spiller i klubben forrige sesong, møtte ikke opp til kamp. Ifølge Algemeen Dagblad fordi han var opptatt med å fullføre en overgang til Premier League og Tottenham.

Colombianeren spilte heller ikke serieåpningen mot Heracles sist helg.

Rekordsum

London-klubben skal ha jaktet 21-åringen i lang tid, og skal tidligere ha fått et bud på Sánchez avslått.

Fredag formiddag meldte Sky Sports at Ajax hadde akseptert Tottenhams seneste bud. De nederlandske avisene De Telegraaf og Algemeen Dagblad meldte også det samme.

Fredag kveld bekreftet Tottenham overgangen på sine hjemmesider.

Ifølge The Guardian ligger kjøpesummen på 42 millioner pund (drøye 432 millioner kroner). Sánchez er dermed Tottenhams rekordkjøp gjennom tidene.

De Telegraaf skriver at avtalen var så godt som klar allerede før kampen mot Rosenborg, men siden styremedlemmene skal ha vært opptatt med kampen ble formalitetene utsatt.

Ajax-trener Marcel Keizer har tidligere innrømmet at dragkampen om Sánchez påvirket forberedelsene, og dagen etter det forsmedelige tapet er nederlandske aviser svært opptatt av spillet rundt Sánchez og hvordan det innvirket på lagets prestasjoner.

– Det sier mye at man før kampen nesten ikke snakket om Rosenborg, men mye mer om den 21 år gamle Ajax-forsvareren. Å gjøre en siste innsats for arbeidsgiveren sin var tydeligvis ikke aktuelt, og Ajax viste forståelse for det, skriver De Volkskrant.

Thoresen: - Stor uro

Hallvar Thoresen, som kjenner nederlandsk fotball svært godt etter en lang proffkarriere i Twente og PSV Eindhoven, har fått med seg skriveriene i nederlandske medier.

– Det er veldig stor uro rundt Ajax. Særlig situasjonen rundt Sánchez preger klubben veldig, han nekter å trene og spille kamper, sier Thoresen.

– Det er helt utrolig, men på dette nivået blir det slik når det blir styrt av agenter og rådgivere som har store økonomiske hensikter, sier 60-åringen som nå jobber som speider for Rosenborg.

– Skal forsterke

Ajax vil imidlertid tjene gode penger på den talentfulle midtstopperen. Algemeen Dagblad minner om at Sánchez kom fra Colombia i fjor for 5 millioner euro, og går videre for 45 mill.

De Telegraaf skriver at flere nøkkelspillere ønsker seg vekk fra Ajax. De skal være frustrert etter løfter om at laget skulle styrkes skikkelig, uten at de ser nye stjernespillere komme inn.

Marc Overmars, tidligere storspiller og nå direktør i Ajax, lover forsterkninger. Han sier at det er veldig vanskelig for nederlandske klubber å beholde slike talenter, med tanke på alle pengene i større ligaer.

Det internasjonale overgangsvinduet er fortsatt åpent, og det betyr at Ajax har mulighet til å forsterke laget før returoppgjøret mot RBK torsdag i neste uke.

Flere fra Ajax i Spurs

Sánchez blir den fjerde spilleren med Ajax-bakgrunn i Tottenham-stallen. Fra før har Jan Vertonghen, Toby Alderweireld og Christian Eriksen satt sitt preg på klubben som ble nummer to i Premier League forrige sesong.

Érik Lamela og Moussa Sissoko har innehatt overgangsrekorden hos London-klubben frem til nå. Argentineren og franskmannen ble hentet for 30 millioner euro i henholdsvis 2013 og 2016.