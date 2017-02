Nesten 140.000 fulgte engelsk fotballkamp direktesendt fra mobil

Saken oppdateres.

Rundt 139.000 fulgte FA-cupkampen mellom Manchester City og Crystal Palace 28. januar på én strøm på mobilappen Periscope. En fan på stadion overførte hele kampen gjennom mobilen sin, skriver avisen The Times .

FA (som eier cupen) har ikke uttalt seg angående hendelsen ennå. Samtidig forteller Premier League (som eier ligaen) at de ikke har sett lignende tall på Periscope under deres kamper, men at de vil ta affære dersom det skulle forekomme.

Periscope App man kan bruke for å sende direktevideo fra mobil. Lansert i 2015. «(...) vi ønsket å skape det nærmeste det er mulig å komme teleportering,» skriver Periscope på sin nettside. Periscopes egne regler om opphavsrett: «Vi respekterer andres immaterielle rettigheter, og vi forventer at Periscope-brukerne gjør det samme. Vi reagerer på meldinger om angivelige overtredelser av opphavsretten, som overholder alle gjeldende lover og sendes oss på riktig måte.»

– Publisering av levende bilder er en del av de rettigheter vi selger til rettighetshavere. Dersom noen på privat basis «kringkaster» levende bilder fra hele eller deler av kampene direkte via sosiale medier uten avtale, så vil dette undergrave hele denne modellen, og deretter ha en negativ påvirkning på viktige inntekter for klubber og rettighetshavere, sier Knut Kristvang.

Han er daglig leder i Fotball Media, selskapet som selger TV-rettighetene til norsk fotball på vegne av eierne Norges Fotballforbund og Norsk Toppfotball. Kristvang er tydelig på at man vil reagere dersom noe lignende skulle skje i Norge.

– Vi ønsker å legge godt til rette for at publikum skal få bruke ulike sosiale medier aktivt til sin opplevelse av kampene, men det betyr ikke at det er fritt frem å sende live fra kampene, forteller Kristvang

Bryter ikke med loven

Jusprofessor Olav Torvund ved Universitetet i Oslo og ekspert på rettigheter og åndsverk, mener ikke at man bryter loven dersom man sender direktebilder fra mobilen når man er på idrettsarrangementer. Uavhengig av 139.000 seere eller ikke.

– Selve aktiviteten fotball er ikke beskyttet av opphavsretten slik som musikk eller kunst. Å sende bilder fra stadion, blir noe annet enn å kopiere en TV-sending. Det kan være en avtale om ikke å filme eller dele video eller bilder som man aksepterer når man kjøper billett til et idrettsarrangement. Det er i så fall denne avtalen man bryter, forteller Torvund.

– Å filme TV-skjermen, blir derimot noe helt annet. Sendingen er noen andres produkt, altså beskyttet av opphavsretten. Slike strømmer er derfor ulovlige.

Mener seerne foretrekker profesjonelle sendinger

I 2015 betalte TV 2 1,6 milliarder kroner for rettighetene for visning av engelsk Premier League i Norge.

Kanalens juridiske direktør, Tomas Myrbostad, mener det ikke er noen forskjell på en TV-sending og å sende kamper live fra stadion med mobilen over apper som Periscope.

– Begge deler krever en avtale med arrangøren. Har man ingen avtale, kan man bli gjort økonomisk ansvarlig.

Han er ikke bekymret for at slike strømmer kan dukke opp i Norge også.

– Vi vet at de aller fleste foretrekker å se sportssendinger med god teknisk kvalitet og en solid redaksjonell innpakning.

Viasat (eid av MTG Norway) har rettighetene til blant annet Champions League i Norge. Kommunikasjonssjef Line Vee Hanum forteller at de har strømming fra apper som Periscope på radaren. Hun tror imidlertid ikke at en direktesending fra en privat mobiltelefon vil komme i nærheten av nivået til en profesjonell TV-sending.

– Vi må se nærmere på det dersom det skulle bli en utbredt praksis, skriver Hanum i en e-post.

Ikke bare fotball som er rammet

Premier League har avtaler med sosiale medier som Twitter (som eier Periscope), Facebook og YouTube om at de skal fjerne ulovlige sendinger. Vakter på kampene har også begynt å få opplæring i å identifisere personer som bruker mobilen til å overføre bilder fra kampen.

Allerede i 2015 oppsto det kontroverser rundt appen. Boksekampen mellom Floyd Mayweather og Manny Pacquiao ble heftig strømmet gjennom appen da seerne måtte betale amerikanske HBO for engangsvisning (pay-pr.-view) av kampen, ifølge The Guardian . Det ser ut til at utviklingen også har spredt seg til fotballen.