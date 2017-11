Nesten ingen takler mer enn nordmannen: – En pitbull og en terrier

«Danmark har vært hjemmesittere de to siste mesterskapene. Nå stoler de på at en 64-åring fra Hareid skal sikre VM-plassen»

Saken oppdateres.

SKOPJE: Det er ingen tvil om at det er Martin Ødegaard og Morten Thorsby som har fått mest oppmerksomhet av de tre Nederland-proffene i den norske landslagstroppen.

Det er likevel Jonas Svensson som spiller på det laget som har gjort det best av de norske.

– Jeg tror faktisk ikke det er så mange som får med seg det, sier trønderen og smiler.

Det er ikke bare AZ Alkmaar som har prestert bra med sin fjerdeplass så langt. Svensson har blant annet markert seg som den spilleren som har vunnet tredje flest taklinger på hollandsk toppnivå, ifølge whoscored.com.

– Jeg håper jo at det ikke er fordi at jeg er på etterskudd og må takle. Det er slik jeg spiller, litt tøft. Det er jo sånn at det er en kamp i kampen mellom høyrebacken og venstrekanten, en duell man vil vinne. Da kan du ikke være snill gutt hele tiden, sier Svensson.

Gammelt backtriks

Han sier det er viktig å tørre å stå opp for seg selv i duellene, og tror det kan være gunstig å ha et rykte som en tøff spiller å møte.

– Det er jo et gammelt backtriks «å lefse» kantspilleren utover sidelinjen i den første duellen, ler han.

Tidligere Rosenborg-kamerat Ole Selnæs er ikke overrasket over at Svensson er høyt på den listen

– Han har alltid vært en liten jordfreser. Det har vært en av de største styrkene i spillet hans at han er god til å vinne ballen. Han kaster seg alltid inn med hodet først. Han er som en liten pitbull som alltid går for å vinne ballen.

Svensson er ikke i tvil om at han har utviklet seg siden overgangen fra Rosenborg i januar. Han kjente på behovet for et skifte, for et nytt miljø og en ny liga. Han har ikke angret.

– Jeg får konkurrere på et jevnt høyere nivå hver helg. Da tar man steg. Det er ikke sånn at AZ er så veldig mye bedre enn Rosenborg, men ligaen er den store forskjellen. Defensivt blir jeg satt på flere prøver, mer utfordret én mot én. Det er kantspillere som er ekstreme på hurtighet og driblinger, sier den tidligere Rosenborg-spilleren.

Tøff konkurranse om plassen

I Trøndelag spilte han på et lag som hadde ballen mye og første kampene. Nå er det andre utfordringer.

– Jeg har fått opp konsentrasjonen i forsvarsarbeidet og blitt mer på tå hev også når ballen ikke er i nærheten av meg. Jeg er mer klar for internasjonale kamper, sier han.

Denne høsten ser det også ut til at han har spilt seg inn som førstevalg på den norske høyrebacken, på bekostning av visekaptein Omar Elabdellaoui.

– Han er en dyktig spiller som får matching i Champions League. Omar vil spille, jeg vil spille. Jeg tror det holder oss begge skjerpet også i klubbhverdagen.

Lagerbäcks vanskelige valg

Lars Lagerbäck sier at han ikke kan si nå hvem som er førstevalget på høyrebacken, fordi det er så jevnt der. Han trekker også frem Martin Linnes som en god kandidat.

Om Svensson sier han at han først og fremst er veldig god offensivt og har en god løpskapasitet.

– Vi vil jo gjerne spille med offensive sidebacker, og der synes jeg han har vært veldig sterk. Han har også blitt mye bedre defensivt, sier svensken.

Han trekker frem at det er blitt lettere å prestere individuelt i det norske forsvaret, i og med at det fungerer mye bedre kollektivt enn hva som var tilfellet i hans første kamp som sjef i mars.