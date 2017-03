Nicklas Bendtner er Rosenborgs nye spiss

Saken oppdateres.

Rosenborg varslet sent mandag kveld at de hadde signert en ny spiller. På Twitter publiserte de bilde med drakt nummer ni, samt teksten «opptatt».

Nå bekrefter klubben det også på sin hjemmeside.

Danske Nicklas Bendtner er klar for klubben. 29-åringen har tidligere spilt i både Arsenal og Juventus, og nå sist i Nottingham Forest. Neste stopp er Rosenborg.

– Jeg er ennå ikke ekspert på norsk fotball, men jeg vet at Rosenborg er innbegrepet på en stabil klubb som får det beste ut av sine spillere. Den slags stabilitet har jeg savnet siden min tid i Arsenal, og nå får vi se om jeg kan få oppleve det igjen, sier Bendtner til RBK.no .

Trener Kåre Ingebrigtsen kaller det en fantastisk signering.

– En fantastisk signering for oss og for norsk fotball. At en sånn profil kommer til Rosenborg og Eliteserien må vi være stolt av, sier Ingebrigtsen.

Dansken har signert en treårskontrakt.

Da Bendtner var i Arsenal var han på toppen av karrieren - og spilte 106 kamper for klubben. Han scoret også 24 mål. Deretter ble han lånt ut, før han gikk til tyske Wolfsburg. Derfra gikk altså ferden til engelsk Championship og Nottingham Forest.

Nå: Trondheim.

– Alle vet at vi har jaktet en spiss lenge og nå har vi funnet den spissen vi har lett etter. Han vil passe perfekt i vår 4-3-3-formasjon, sier Ingebrigtsen.

– Jeg kan kun love en ting, jeg er stadig sulten på fotball, stadig sulten på å score mål, sier Bendtner.