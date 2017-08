Nicklas Bendtner tilbake på landslaget

Politimann kjørte i 180 km/t på fritiden for å ta råkjører

Saken oppdateres.

Etter en litt trå start i Rosenborg, har Nicklas Bendtner (29) begynt å finne formen.

Torsdag scoret Bendtner mot Ajax, i en kamp der han var blant banens beste. Da kom ropene om at 29-åringen bør tilbake på landslaget. I den opprinnelige troppen ble Bendtner imidlertid vraket av Danmarks landslagssjef Åge Hareide.

Nå har kontrabeskjeden kommet.

Leipzig-spissen Yussuf Poulsen har nemlig meldt avbud, og inn som erstatter kommer Bendtner. Det bekrefter det danske fotballandslaget på sin Facebook-side.

Den tidligere Arsenal- og Juventus-spissen har ikke vært med i landslagstroppen siden 2015.

Hareide om Bendtner: – Jeg forstår

Danmarks landslagstropp til VM-kvalifiseringskampene mot Polen og Armenia ble opprinnelig tatt ut mandag 21. august. Allerede da måtte Hareide svare for hvorfor han valgte å utelate Bendtner. Argumentene for å på ny ta ut spissen har bare tiltatt i styrke den siste uken.

– Jeg forstår at danskene roper etter Nicklas Bendtner på landslaget, men det gjør de uansett om han spiller bra eller dårlig, sa Hareide til Adresseavisen etter Ajax-kampen.

Han åpnet imidlertid døren for et Bendtner-comeback allerede da.

– Hvis vi får en skade eller en utvisning i neste kamp, så kan det godt være at Bendtner kommer inn som ekstra i troppen allerede nå. Dessuten har vi nye landskamper i oktober, og da regner jeg med at han er i toppslag, så da får vi se, sa Hareide.

– Spiller alltid for Danmark

Etter kampen mot Ajax fikk Bendtner spørsmål om at Hareide satt på tribunen. Det ville ikke spissen kommentere. Han la imidlertid til at han «alltid spiller for Danmark» dersom muligheten byr seg.

Til slutt åpnet altså Poulsens skade opp for Bendtner-comeback.

Bendtner har spilt i Rosenborg hele 2017-sesongen. Han står med 9 seriemål på 17 kamper fra start.

