Nils Arne Eggen: - Akkurat nå bruker jeg gåstol og krykker

Nils Arne Eggen (75) forteller til VG at han er på bedringens vei etter at han like før jul ble operert for brudd i ryggsøylen ved Orkdal sykehus.

- Det er vel 6-7 ganger jeg har vært inn og ut av sykehus i 2016. Men jeg er på bedringens vei. Og det var ikke noe fall som utløste dette, altså. Det hang sammen med nyretransplantasjonen og hjerteflimmeret og behandlingen av dette, sier Eggen til avisen.

Fikk ny nyre

RBK-nestoren fikk transplantert nyre fra datteren Kristin i en operasjon på Rikshospitalet for to år siden. Året før hadde han blitt lagt inn på sykehus med nyresvikt, og måtte gå til dialyse. Eggen har også vært operert for hjerteflimmer to ganger, sist gang i fjor høst.

I fjor høst feiret han 75-årsdagen med gjester fra hele Fotball-Norge til stede.

Medisineringen etter nyretransplantasjonen og hjerteflimmeret skal ha ført til at han pådro seg et kompresjonsbrudd i ryggsøylen. Han ble utskrevet fra sykehuset lille julaften.

- Det går bra. Jeg er bare litt lite mobil. Akkurat nå bruker jeg gåstol og krykker, forklarer Eggen til VG.

Han tror det vil ta rundt tre uker før bruddet gror igjen, og sier at han gleder seg til han blir litt mer mobil igjen.

Han forteller selv at han har vært inn og ut av sykehus 6–7 ganger i 2016, men at han er på bedringens vei.

Nils Arne Eggen var trener i Orkla da sykdomsproblemene startet, og fortsetter nå i en rådgivende rolle den kommende sesongen.