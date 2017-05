Nils Arne Eggen fikk historisk hederspris

To menn dømt til fengsel for voldtekt

Som den første personen i historien fikk 75-åringen Trondheim bys hederspris.

En pris som skal hedre enkeltpersoner som har gjort fremragende eller banebrytende arbeid innen kunst, kultur, vitenskap, næringsliv, sosialt eller humanitært arbeid og som har stor samfunnsnyttig betydning.

Karismatisk leder

I begrunnelsen til juryen heter det at:

«Nils Arne Eggen er trolig Rosenborg ballklubbs aller viktigste bidragsyter gjennom klubbens 100-årige historie. Han var klubbens trener i til sammen 24 sesonger. Eggen var hovedarkitekten bak RBKs gjennombrudd i Europa og de oppsiktsvekkende sterke prestasjonene i Europas mest prestisjetunge fotballturnering, Champions League.»

Stolt og ydmyk prøvde - kanskje forgjeves - trenerlegenden å ta fokuset vekk fra seg selv. Eggens filosofi er nemlig ikke spesielt individualistisk.

– Jeg har fått mye ros, mange har fått mye ros. Men som jeg bruker å si - hva hadde jeg vært uten Rosenborg, sier Eggen.

Eggen var gjennom hele RBKs gullperiode en karismatisk leder med stor gjennomslagskraft i offentligheten. Han skapte i sin tid begrepet samhandling, som inspirerte mange også utenfor fotballarenaen.

Bestselgeren «Godfoten» (1999) handlet om hvordan enkeltpersoner i velfungerende kollektiv gjør hverandre gode, gjennom å unne hverandre suksess og dyrke styrkene hos hver enkelt, alltid til kollektivets beste.

Internasjonalt anerkjent

Juryen mener Nils Arne Eggen har gjort et banebrytende arbeid for byen Trondheim, gjennom å skape et internasjonalt anerkjent mesterlag av klubben Rosenborg BK.

Over tid har han framstått som en leder med visjoner om og evne til å sprenge tilsynelatende uoverstigelige grenser innen sitt fag, toppfotball. Eggen har dessuten på en folkelig og forståelig måte vært talsmann for lagspill, samfunnsbevissthet, humanistiske og kulturelle verdier, historie og litteratur.

Et enstemmig formannskap i Trondheim gikk nylig inn for å avskaffe æresborger-ordningen, og erstatte den med en hederspris. Trondheim kommune opprettet ordningen med æresborgere av Trondheim by i 1993. Siden den gang er tre personer blitt utnevnt til æresborgere.

Skuespiller Liv Ullmann, fiolinist Arve Tellefsen og den nå avdøde skøyteløperen, Hjalmar Andersen er blitt utnevnt som æresborgere av Trondheim by. Alle ble utnevnt i forbindelse med 1000-årsjubileet i 1997. Eggen er den første som får prisen Trondheim bys hederspris.