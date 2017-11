Nils Johan Semb om kritikken: – Man dikterer ikke lønnen sin selv

Saken oppdateres.

Det har vært krevende måneder for Semb. Kvinnelandslagets EM-bom ble etterfulgt av Ada Hegerbergs landslagsnei. Og våren var ikke noe A-landslagsfulltreffer. Så kom 0-6-tapet mot Tyskland tidlig i høst.

Sembs lønn har vært et hett diskusjonstema i mediene og på sosiale medieplattformer i flere år. Han tilbakeviser kontant at han tjener 2,7 millioner årlig i NFF. Det tallet er nesten blitt en sannhet de siste to årene.

– Trenere og sportsdirektører har sine lønninger. Det kan sammenlignes med tilsvarende jobber i Norden eller Europa. Man tjener mye i forhold til noen og lite i forhold til andre. Slik er dette bildet. Når det gjelder min lønn og min skattbare inntekt som stadig vekk blir lagt frem, så består den av flere deler enn lønn fra NFF, sier Semb til NTB.

– Jeg er næringsdrivende (har en gård) og driver utleievirksomhet og har kapitalinntekter fra det igjen. Min skattbare inntekt (2,94 millioner totalt i 2016) står på flere bein, og så ser man jo også at jeg betaler svært mye skatt (vel 1,4 millioner) tilbake til fellesskapet. Så dikterer du ikke lønnen din selv. NFF tilbød meg en lønn for en del år siden, og den sa jeg ja til da jeg fikk jobben.

Åremål

– Bør jobben som toppfotballsjef i NFF være «på evig tid»? Eller kan åremål være noe?

– Det er en diskusjon som jeg synes er betimelig å ta opp: Om en slik rolle skal være på kontrakt eller åremål. Jeg tror ikke det betyr så mye. For man er i denne type roller så lenge man er ønsket. Det er litt som en trener.

Semb ser nå et klart løft for A-landslaget under Lars Lagerbäck.

– Det har vært et spesielt og variabelt år. Alt i alt er det ingen tvil om at Lars har god kontroll på denne spillergruppen og fått en veldig bra start. Vi må opp et hakk til for å slåss om EM-plass. Vi er på riktig vei. Jeg tror det er nøktern optimisme i spillergruppa og at de er veldig trygge på spill-konseptet og rollene.

– Følte du deg en stund som en jaget mann i høst?

– Ja, i hvert fall av noen, men jeg har vært tilgjengelig og synlig i fotballdebatten, selv om det ikke alltid skjer på medias premisser. I denne rollen må man tåle å bli utsatt for kritikk. Rollen er interessant når resultatene er svake. Det er en del av det når man jobber i toppen av norsk fotball. Jeg har min arbeidsinstruks med mitt ansvars- og myndighetsområde. Det er realt hvis kritikken rammer det, men ikke når kritikken rammer det man ikke har ansvaret for, sier Semb.

– Beslutningsstrukturen i norsk fotball er sammensatt. Blant annet legger fotballtinget og forbundsstyret viktige føringer for jobben jeg og administrasjonen skal utføre. Vi har også landslagssjefer som er selvstendige for sine lag. Derfor blir det feil når nærmest alt blir tillagt min rolle.

Ikke alene

– Kunne du ha gjort ting annerledes?

– Det er alltid ting man kunne gjort annerledes. Det største problemet i norsk fotball er at vi har et A-landslag herrer som ikke har vært i et sluttspill på 17 år (2000 med Semb som trener). Det er lenge. A-laget herrer trumfer egentlig alt til slutt fordi det er sluttproduktet vårt selv om vi kan vise til gode resultater på andre områder.

– A-landslaget herrer er jo ikke noe «one-man-show». Det er et sammensatt bilde for å få et godt A-landslag.

Semb var nøkkelmannen for å få Lagerbäck til å overta etter Per-Mathias Høgmo.

– Lars og jeg har hatt tett kontakt i mange, mange år, så det hjalp nok litt på den ansettelsen der. Så er det jo slik at når man ansetter en A-landslagssjef både for men og kvinner, så er ikke det noe jeg kan gjøre alene. Det skal forankres tungt inn mot generalsekretær og mot styret. På oppløpssiden i slike prosesser må man involvere dem. Lars gikk veldig lett hjem, sier Semb.

A-landslaget møter Makedonia og Slovakia i landskamper borte senere i november.