Norges kaptein hylles etter Chelsea-debuten: – En av Europas beste

Saken oppdateres.

Chelsea Ladies - Doncaster Belles 7–0

WHEATSHEAF PARK, LONDON: Den norske landslagskapteinen fikk en god debut i blått da Chelsea enkelt tok seg av Doncaster fra nivå 2 i FA cupens femte runde søndag.

– Det ville være en brutal start å ryke ut av cupen i debuten, så det var litt spenning før kampen. Men vi møtte en motstander som ikke var all verden, så da ble det komfortabelt, sier Mjelde til Aftenposten etter kampen.

Allerede kommende søndag er det klart for kvartfinale. I det nest siste hinderet før finalen på selveste Wembley den 13. mai blir motstanden betydelig tøffere.

Forventningene ser ut til å være store til den norske nyervervelsen, for det er ingen tvil om at Mjelde har en stor fan i manager Emma Hayes. Chelsea-sjefen legger ikke skjul på at hun er henrykt over å ha signert 27-åringen.

– For meg er det ingen tvil om at hun er en av de beste i Europa. Absolutt! Hun viser det hver dag, og spiller like bra om det er i forsvaret eller på midtbanen, sier Hayes etter storseieren.

Dro til Norge for å overbevise

Hun forteller at hun la merke til Mjelde første gang under EM i 2009. Siden har hun fulgt med på spilleren som vokste opp i Arna.

– Sist sommer skrev jeg til henne og sa at jeg er en stor fan og at jeg ønsket henne til Chelsea. Jeg lurte på hvorfor i all verden en slik spiller ikke var i en av de store klubbene i Europa, sier hun om Mjelde som da var i Avaldsnes.

– Jeg dro til Norge, og vi hadde en veldig god samtale. For meg har hun det som skal til for å bli hva hun vil innen fotballen.

Chelsea ble nummer to i ligaen og cupen forrige sesong. I år er målet å ta ett steg opp begge steder og dermed følge opp dobbelttriumfen fra 2015. I tillegg har klubben en plan som strekker seg helt inn til det europeiske fastlandet.

– Målet er å vinne Champions League, vi vil ikke bare bli mestere av England. Jeg håper hun blir en nøkkelspiller for oss der, sier Hayes.

Jublet aller mest over Mjelde

Manageren peker på at det ofte er angriperne som får mest oppmerksomhet når klubben henter nye spillere. Det var også tilfellet i vinter, og profilene Crystal Dunn (USA) og Ramona Bachmann (Sveits) markerte seg med scoringer i debuten mot Doncaster.

Likevel er det en annen spiller Hayes jubler mest for å ha fått kloen i.

– Jeg var aller mest henrykt over at vi signerte Maren. For meg er hun en drøm på grunn av det hun tar med inn i laget. Ikke bare på banen, men også utenfor.

Mjelde forteller om en velkomst så varm at storklubben i London allerede føles litt som hjemme. Det tror hun også har gjort det enkelt å komme så fort inn i lag og klubb. Tilbakemeldingene har også vært veldig gode på det hun har prestert så langt.

Å spille med det kjente emblemet på brystet for første gang ga også mersmak.

– Det er en stor klubb og det følger en del forventninger med å spille for dem. Det synes jeg bare er kult, sier hun.

– Bidrar med rutine og ro

Mjelde holdt på å bidra også med scoring i sin første kamp, men to headinger etter hjørnespark og et susende langskudd ble alle stoppet av gode redninger.

Hayes satser på at eleven har spart målene til en dag laget virkelig trenger dem.

En annen som er imponert over det norske innslaget er svenske Hedvig Lindahl.

Den meritterte målvakten tror Mjelde kommer til å stortrives i en klubb hvor alt er lagt til rette for at spillerne kan fokusere fullt og helt på fotballen.

– Hun har med seg flere spisskvaliteter inn i laget, men jeg vil spesielt trekke frem roen og rutinens hennes.

– Hun er helt klart en signering som er med og tar oss opp til et nytt nivå. Jeg er veldig glad for at hun valgte Chelsea.