Norges lagoppstilling får Rekdal til å stusse: – Megaoverraskende

Saken oppdateres.

OSLO/BELFAST: I kveld håper Fotball-Norge at herrelandslagets hell vil snu - når Lars Lagerbäck leder sin første kamp - mot gruppetoer Nord-Irland.

Nå er svenskens første Norge-ellever bekreftet:

Norge (4-4-2): Rune Almenning Jarstein - Omar Elabdellaoui, Even Hovland, Gustav Valsvik, Jørgen Skjelvik - Mohamed Elyounoussi, Stefan Johansen (c), Håvard Nordtveit, Tarik Elyounoussi - Alexander Søderlund, Joshua King.

– Megaoverraskende

Mange eksperter var overbeviste om at Sander Berge (19) ville få sin landslagsdebut. Håvard Nordtveit er imidlertid foretrukket på midtbanen, der han blir kaptein Stefan Johansens makker.

Tidligere søndag meldte også TV 2 at dette blir laget. Da ble Eurosport-ekspert Kjetil Rekdal svært overrasket.

– Det er jo megaoverraskende at Sander Berge er droppet, hvis dette laget stemmer, sa Rekdal til eurosport.no , og fortsetter:

– Berge dominerer jo i Europa League for Genk, da er han god nok for landslaget. All respekt til Håvard Nordtveit, men han har spilt veldig lite førstelagsfotball etter jul.

Rekdal var trener for Berge i Vålerenga i fjor. Han har flere ganger uttrykt sin beundring for spilleren. Rekdal tar dessuten forbehold om at Berge kan ha blitt skadet, eller at Nordtveit er tiltenkt en rolle foran midtstopperne.

Mathisen: – Nordtveit er rusten

TV 2-ekspert Jesper Mathisen stusser også over at Berge er utelatt til fordel for Nordtveit.

– Det er veldig overraskende. Sander Berge spiller fast i sitt klubblag og har levert godt i hjemlig liga og europa. Han har i tillegg vært meget god på de åpne treningene. Nordtveit er rusten. Han har ikke spilt på lang, lang tid, sier TV 2-ekspert Jesper Mathisen.

Håvard Nordtveits siste kamp for klubblaget West Ham var 6. januar. Da startet han på høyrebacken mot Manchester City i FA-cupen. West Ham tapte kampen 0–5.

Andre ting å merke seg på laget er at både Tarik Elyounoussi og Mohamed Elyounoussi får tillit på kantene. I midtforsvaret, der Norge har mange spillere på et jevnt nivå, blir Nürnberg-spiller Even Hovland og Eintracht Braunschweigs Gustav Valsvik valgt.

– Forsvarsrekka ser grei ut, som forventet, sier Kjetil Rekdal.

Nord-Irlands lag

Dersom Norge taper i Belfast søndag kveld, kan de trolig se langt etter en VM-plass. Da vil det nemlig være syv poeng opp til play-off-plassen, med fem kamper igjen å spille.

Nord-Irland ligger for øyeblikket på andreplass i gruppen. Her er hjemmelagets elleve utvalgte:

Nord-Irland (3-5-2) : McGovern - Cathcart, McAuley, Evans - Mclaughlin, Dallas, Norwood, Davis, Brunt - Washington, Ward