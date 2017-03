Norsk fotballproff: – Det jeg har gjort, er like stort som det Martin Ødegaard har gjort

Saken oppdateres.

ENSCHEDE, NEDERLAND: Himmelen har åpnet seg over den lille bykjernen de lokale innbyggerne kaller «Oude Markt» (det gamle marked). Den nederlandske vinterluften blåser fuktig kulde over uteserveringen på stamkafeen til Bersant Celina, vis-à-vis middelalderkirken Grote Kerk.

Her liker han seg. Her er det rolig. Det liker den norske fotballproffen, som opplever nok action på jobb.

I løpet av de siste månedene har han fått to røde kort for dytt og spark, samt havnet i diskusjon med egne fans etter et politisk banner.

Forholdet hans til norsk fotball, landslaget og Norges Fotballforbund er det første vi lurer på når vi møter den City-utlånte Twente-spilleren på stamkafeen helt på grensen til Tyskland.

– Jeg følger med på landslaget og hvordan det går. Jeg vil at de skal gjøre det bra. Men når jeg ser spillerne, ser jeg ikke hvordan de skal gjøre det bra. Det går liksom ikke! De har et par bra spillere i Joshua King og Omar Elabdellaoui, men ellers er det ikke noe spesielt, sier Celina.

Bersant Celina Født 9. september 1996 (20 år) i Prizren i Kosovo. Oppvokst i Drammen. Posisjon: Midtbane. Klubb: Twente, på utlån fra Manchester City. Tidligere klubber: Strømsgodset. Landslag: Norge U15/U16/U17/U21. Spiller nå for Kosovo.

Lillebror i Strømsgodset

Det er enkelt å danne seg et førsteinntrykk av 20-åringen som kom til Norge som toåring. Bersant Celina er ikke konfliktsky og sier akkurat det han mener.

Noen ganger til storebror Behajdins (23) store fortvilelse. Mer om det senere.

Sammen med kompisene Guled Adur og Mergim Hasi er han på helgebesøk til broren, der gutta tre dager tidligere har sett Bersants Twente spille 1–1 borte mot ADO Den Haag.

– De er ganske like, konkluderer Guled og Mergim om de to brødrene som utgjør to tredjedeler av en søskenflokk av fotballspillere.

Mens Behajdin spiller for 2. divisjonsklubben Asker, ble lillebror Loti tatt opp i stallen til Strømsgodset for ett år siden.

Celina sier han ikke følger med på norsk klubbfotball. Kun Strømsgodset. Allerede i 2012 forlot han Godset som 15-åring da Manchester City ville ha den offensive spilleren.

Litt i det stille fikk norsk-kosovaren jobbe seg frem til proffkontrakten han signerte med engelskmennene 1. juli 2014. Oppmerksomheten var langt fra den samme da en to år yngre gutt fra samme by slo gjennom samme sommer.

Sammenligner seg med Ødegaard

Da Martin Ødegaard ble Real Madrid-spiller et halvt år senere, tok skriveriene i avisene aldri slutt.

– Det jeg har gjort, er like stort som det Martin Ødegaard har gjort. Men jeg skjønner at han er yngre enn meg og ... han er etnisk norsk. Jeg skjønner hvorfor, sier Celina.

– Du tror det kan være derfor?

– Ja, selvfølgelig.

Storebror Behajdin er uenig.

– Jeg tror ikke det. Jeg er litt enig også, men greia er at han (Martin) ble hypet opp i Norge. Ingen visste hvem Bersant var da han dro til Manchester, sier han.

Oppmerksomheten er derimot ikke noe Celina søker, sier han. At også Ødegaard fant veien til Nederland, da han i vinter ble lånt ut til Heerenveen, synes han var morsomt.

– Jeg bryr meg ikke om sånt. Jeg vil ikke høres ut som en som vil ha oppmerksomhet. Det får jeg uansett når jeg spiller fotball. Dere kommer ikke til å glemme meg, sier Bersant Celina.

– Selvfølgelig skal man snakke om Martin. Det han gjorde i Godset i så ung alder ... Jeg spilte juniorfotball i Manchester City. Det han gjorde da, var mye større, så han fortjener all oppmerksomheten han har fått. Martin er vennen min. Jeg er glad på hans vegne. Han kan bli en av de beste i verden. Han har talent og er en smart spiller. En rolig type, fortsetter han.

– Utlendinger og kaos

Hans egen oppvekst var i sterk kontrast til Ødegaards. Celina kom til Drammen som toåring etter å ha blitt født i Kosovo. Han tegner et bilde av en hissig liten gutt som ikke likte skolen. Bortsett fra engelsk da. Det var gøy. Antall meldinger med hjem fra skolen? Det ler han bort.

– Det var mest tull. Jeg slåss mye, vet ikke hvorfor. Jeg var mye sur og hadde mye energi, sier Celina.

– Det skyldtes mye miljøet rundt meg. Martin hadde bare norske folk rundt seg og kom fra det fine miljøet i Drammen. Jeg vokste opp i ghettoen i Drammen. Bare utlendinger og kaos, smiler han mens kompisene knekker sammen av latter.

Vraket Norge

Da gutta feiret 17. mai i Drammen i fjor, brukte de flere timer på å komme seg gjennom Torget. Mange ville snakke med fotballtalentet og Bersant sier aldri nei.

Nesten aldri.

Da han i februar i fjor takket nei til videre spill for Norge, fordi han følte at han ikke ble satset på, var det mange som reagerte på sosiale medier.

– Jeg syns det var morsomt. Før hadde jeg Facebook og da leste jeg kommentarer. Det var bare morsomt å lese, flirer han og understreker at det ikke var hets eller stygge kommentarer som gjorde at han slettet brukerkontoen sin.

– Jeg føler det er ferdig. Jeg har ikke hørt så mye om det. De som ikke liker det jeg gjorde og sier mange dumme ting, de kjenner meg ikke ordentlig, sier Celina.

Det startet allerede på ungdomslandslaget, der nordmannen i Manchester ble vraket. Storebror Behajdin reagerte sterkt på det.

– Han drar til City også blir han ikke tatt ut ... Vi ser på laguttaket også er det er folk fra Hødd med liksom! I stedet for folk fra City! Det sier litt ... flirer storebror Celina.

Bersant sier han er ferdig med saken og at avgjørelsen var et norsk tap – ikke hans tap. I tillegg sier han at han ville smilt og hilst på de samme personene som aldri tok ham ut.

Da det sto på som mest i fjor, var også pappa Edvar ute med uttalelser om at enkelte uttak var basert på andre ting enn sportslige hensyn.

– Bersant snakker mye rett fra levra og bryr seg ikke. Pappa er smartere. Dere tror ikke han har kontroll, men han vet hva han driver med, smiler Behajdin.

Råd til Lagerbäck

At 20-åringen svarer dønn ærlig hele tiden, får kompisene til å smile. Behajdin ler anerkjennende når vi lurer på om det hender at lillebror er for ærlig i mediene. For det har skjedd at storebror har sett uttalelser fra sin yngre bror og tenkt «nei, nei, nei!».

– Noen ganger tenker jeg det! Men så tenker jeg også – folk glemmer. Jeg leser om andre som sier dumme ting, men folk glemmer. Det er verre for oss i familien, for vi husker, sier han.

I likhet med det nye FIFA-medlemmet Kosovo, blir det neppe noe mesterskap på Norge i 2018. Da heller. Men nyansettelsen av Lars Lagerbäck som landslagssjef har skapt en viss optimisme igjen. Celina har et råd til den nyansatte svensken.

– Han må bruke de unge spillerne de har. Morten Thorsby, Martin Ødegaard, Iver Fossum, Martin Samuelsen. Tar de steget, har de et bra lag. Men så lenge de ikke brukes, vet jeg ikke hva ...

Bersant fokuserer for fullt på Kosovo og ville ikke valgt annerledes om han fikk sjansen. Nå håper han også på et utlån til en større liga fra høsten av.

Utlånsavtalen med Twente går ut denne våren og Celina føler seg klar for større oppgaver.

– Dette er ikke mitt nivå

– Planen er å dra tilbake til Manchester. Etter det skal jeg sikkert være med Manchester City i oppkjøringen deres. Det blir sikkert et nytt utlån etter det. Jeg har fått et år her og fått erfaring. Jeg syns ikke dette er mitt nivå. Jeg føler jeg kan spille i en bedre liga, sier han.

– Hva håper du på?

– En av de største ligaene. Jeg har lyst til å spille i Premier League, det er drømmen. Men Italia, Spania, Tyskland eller Frankrike. En av dem.

Mens sultne nederlendere haster forbi kafeen på tur hjem fra arbeid, snakker Celina om kjærligheten de viser når de møter ham på gaten. Det har ikke vært stille rundt nordmannen i Nederland. På en uke rakk han å bli utvist for å sparke mot en motstander, før han under karantene kunne havnet i slåsskamp med tilskuere på hjemmetribunen.

La oss ta det første først: Den 29. januar sparker han altså etter en Zwolle-spiller etter en duell nede ved dødlinjen. Dommeren var nådeløs og sendte Celina av banen. Det ble to kampers karantene.

– Den videoen må dere bare se. Det er så latterlig dømt. Motspilleren merket det ikke engang, sier Behajdin.

– Det kokte litt i hodet mitt ... En spiller tråkket på meg og det var en reaksjon. Jeg prøvde ikke å skade ham eller noe. Han tråkket på meg, så jeg hadde en refleks med beinet, sier Celina selv.

En uke senere sto en suspendert Celina og så hjemmemøtet med serieleder Feyenoord, som gjestene vant 2–0.

Underveis i kampen holdt en gruppe tilskuere opp et banner med skriften «Kosovo is Serbia». Kosovo erklærte seg uavhengig fra Serbia i 2008. Celina tok det svært ille opp og reagerte umiddelbart.

– To sekunder etter at jeg så det, gikk jeg ned for å ta det ned. Jeg var lei meg og veldig sur, sier Celina.

– Hva sa du til dem?

– Jeg sa «ta det ned!». Noen var mer sånn «se, der er Bersant!» liksom. De sto foran, de skjønte ikke hva som sto. De som hadde satt det opp, ville krangle og var fysiske. Til slutt ble det tatt ned. Jeg har hørt at de aldri får komme inn igjen på stadion, gjenforteller han.

Stoltheten over Kosovo er stor og Celina er av den oppfatning at man ikke bytter landslag. Derfor utelukker han at han noensinne vil spille for Norge, om det så skulle være mulig.

– Norge var førstevalget, jeg drømte om å spille for dem. Men nå er det Kosovo.