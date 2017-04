Norsk fotballs nye TV-sjef i uhell på fest: – Beina sviktet, det samme gjorde ribbeina

Saken oppdateres.

– Jeg skulle stå på en stol under en fest. Det er jeg blitt for gammel til, sier Jan-Erik Aalbu, sportsdirektør i Discovery Norge.

Han er blitt sjef for den norske TV-fotballen etter at Discovery bladde opp 2,4 milliarder for å vise norsk fotball til 2022. Til helgen smeller det når Eliteserien endelig er i gang.

Men for Aalbu personlig kunne altså oppkjøringen ha vært bedre. Det var under en avslutningsmiddag for den tidligere Discovery-sjefen Harald Strømme at det gikk forferdelig galt.

– Beina sviktet, det samme gjorde ribbeina da jeg dundret i bakken. Ikke helt heldig én uke før seriestart, men jeg har et helt fantastisk team rundt meg, så det har heldigvis gått fint. Med forberedelsene, altså. Ikke med ribbeina, sier Aalbu.

Teknisk kluss

Hans kanaler har allerede vist treningskamper fra La Manga, og ikke minst Mesterfinalen mellom Brann og Rosenborg. Men til helgen er det eksamen når Eliteserien settes i gang.

– Alt skal være på stell! Vi krysser i hvert fall alt vi har av fingre og tær, og sier som alle trenerne: Nå er vi møkk lei av forberedelser. Nå gleder vi oss bare til å komme i gang, sier Aalbu.

Første runde i Eliteserien Lørdag: Kristiansund–Molde 18.00, Eurosport Norge Søndag: Lillestrøm–Sandefjord 15.30, Eurosport Player Strømsgodset–Haugesund 18.00, Eurosport Player Sarpsborg 08–Sogndal 18.00, Eurosport Player Stabæk–Aalesund 18.00, Eurosport player Tromsø–Brann 18.00, Eurosport Norge Rosenborg–Odd 20.00, Eurosport Norge Mandag: Vålerenga–Viking 19.00, Max

Tekniske problemer er et av de største marerittene for en TV-sjef. Det har vært litt krøll med Dplay nå før seriestart, men Aalbu mener at Discovery står godt rustet.

–Eurosport Player er det som gjelder nå. Dplay er fra og med nå en ren underholdningstjeneste. Vi har nylig flyttet alt av sport over på vår rene sportstjeneste, Eurosport Player. Dette er en spiller som er mye bedre rigget for å tåle live-begivenheter som fotballkamper. Jeg føler meg derfor veldig trygg på at vi skal kunne levere langt bedre enn vi gjorde i helgen, sier sportsdirektøren.

Følger TV 2 med argusøyne

TV 2 har i manges øyne gjort en god jobb med den norske fotballen. Men Aalbu håper at seerne vil få en positiv opplevelse fremover.

– Innpakningen er helt ny, og vi løfter også fotballen bort fra dyre betalingskanaler og over på mer tilgjengelige kanaler. I tillegg gjør vi det også mye billigere å strømme norsk fotball. Vi skal gi fotballen tilbake til folket, og løfte interessen rundt serien, sammen med fotballen selv, med nye produkter som Derbylørdag, Supersøndag og Eliteserien Fantasy. Og vi har fått med oss VG på laget, som kommer til å dekke norsk fotball bredere enn noen gang, sier Aalbu.

Vi kommer ikke utenom bråket med TV 2. Davy Wathne og co. fortsetter med sine FotballXtra-sendinger fra hovedrunden, og det er blitt antydet at TV 2 vil benytte seg av den såkalte «nyhetsretten» og vise opptil 90 sekunder med mål og høydepunkter fra kampene underveis. Gjør de dette ligger det an til krig.

–Vi er veldig glade for at TV 2 vil dekke og promoterer norsk fotball. Det skulle bare mangle, norsk fotball er en av de mest interessante sportsrettighetene i Norge. Men vi forventer samtidig at de forholder seg til de reglene som gjelder for bruk av bilder og video. Det du her skisserer er ikke det, det vil i så fall få rettslige konsekvenser, sier Aalbu.

Avslører favorittlaget

Mange har undret seg over om Discovery faktisk kan tjene penger på norsk fotball. Rettighetene er dyrere enn noensinne, og de setter ned prisene. Men Aalbu er optimist.

– Jeg tror Eliteserien kan bli årets mest spennende TV-serie. Vi investerer ikke i rettigheter vi ikke tror er lønnsomme, sier sportssjefen.

– Hvem tror du kommer til å kjempe i toppen av Eliteserien i år?

– Rosenborg, Odd og Molde, men vi håper selvfølgelig på mange overraskelser, sier han.

– Til slutt: Har du selv noe favorittlag i norsk fotball?

– Laget som min sønn spiller på–så det varierer. Men for tiden er det Ull/Kisa, sier Jan-Erik Aalbu.