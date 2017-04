Han har skiftet trenere 40 ganger på 15 år

Saken oppdateres.

Palermo ser ut til å rykke ned til Serie B, men prøver desperat å overleve. Tirsdag ble det klart at David Lopez fikk sparken i klubben hvor Haitam Aleesami spiller.

Lopez klarte kun å vinne en av fem kamper, og det var alt han rakk på Sicilia.

– Det er klart det ikke er lett å holde et jevnt høyt nivå når klubben er i en kontinuerlig kaostilstand. Det er jo så tullete at det nesten er umulig å forholde seg til det seriøst. Kontinuitet er et fullstendig fremmedord i Palermo, sier Rolf Otto Eriksen, Serie A-kommentator for Viasat.

40 skifter på 15 år

Diego Bortoluzzi rykker fram til å bli klubbens femte hovedtrener denne sesongen. Bortoluzzi kommer fra klubbens ungdomsavdeling.

Davide Ballardini overtok i april sist sesong, men fikk sparken i september. Roberto De Zerbi styrte fra september til november før Eugenio Corini kom inn fra november til januar.

I den legendariske Gudfaren-filmen sies det at jentene på Sicilia er skumlere enn våpen.

For fotballtrenere fryktes nok Maurizio Zamparini mest. Han har skiftet trener i klubben 40 ganger på sine 15 år som klubbpresident. Egentlig er han på vei ut nå og erstattes med Paul Baccaglini.

– Men googler du navnet hans, får du noen bilder som gjør deg litt skeptisk. Det er vanskelig å spå hvilken retning det går i framover, sukker Eriksen.

– Aleesami takler det bra

Viasat-kommentatoren mener at Aleesami har klart seg bra etter overgangen fra IFK Gøteborg.

– Det han har prestert er temmelig imponerende synes jeg. Det er en krevende liga å forholde seg til med så mye taktikk. Jeg synes han har taklet både Serie A og kaosteppet i klubben bra, sier Eriksen.

Aleesami har vært på banen i 25 av 31 seriekamper for laget som ligger nest sist med åtte poeng opp til trygg grunn.

– Haitam fikk en veldig bra start og Palermo var absolutt med i de første kampene. Da så det overraskende bra ut for Alesaami og Palermo. Så hadde han en periode hvor han var litt ute, før han fikk sjansen igjen etter skader.

Aleesami har kontrakt med rosatrøyene til sommeren 2019. Aleesami har ikke opplevd trenerskifte på landslaget fra Per-Mathias Høgmo til Lars Lägerback ennå. Han hadde karantene da Lägerback ledet Norge for første gang i mars.