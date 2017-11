Norske fotballedere ville ikke gi mer penger til kvinnene. Men i dag dro de inn gigantavtale på egen hånd: – En stor dag!

Saken oppdateres.

ULLEVAAL STADION: Siden sommerens EM har debatten om norsk kvinnefotballs fremtid tidvis holdt høy temperatur. Et av de sentrale spørsmålene har vært om det er kommersiell interesse for klubbfotballen på damesiden.

Onsdag kom en nyhet som kan tyde på at svaret er ja: OBOS skriver under en femårsavtale med en totalverdi på opp mot 50 millioner kroner med Serieforeningen for kvinnefotball (SFK).

Avtalen er historisk og den klart største klubbene på kvinnesiden har inngått med en samarbeidspartner.

– Det er en stor dag for kvinnefotballen. Det er ekstremt viktig for oss at en aktør som OBOS går inn og viser at de virkelig vil investere i produktet vårt. Midlene som kommer inn er helt avgjørende for at vi skal kunne løfte kvinnefotballen i Norge. Så er også signaleffekten viktig, at en så stor aktør vil investere i oss som et kommersielt produkt, sier Hege Jørgensen, daglig leder i SFK.

På pressekonferansen onsdag satt en tydelig fornøyd Jørgensen. Hun var så stolt at hun nesten var på gråten, der hun presenterte den nye avtalen.

Jobber med flere avtaler

De 10 årlige millionene skal deles i to ulike deler. Én sum overføres direkte, mens en annen skal OBOS og klubbene bruke sammen på ulike prosjekter, som for eksempel besøk til breddeklubber og publikumsprosjekter. Begge summene skal ligge på rundt seks milioner kroner årlig.

Direkteoverføringene skal brukes på hovedområdene i den syvårige strategiplanen som serieforeningen har utarbeidet.

– De to viktigste områdene er talentsatsingen og profesjonalisering av klubbene. Vi vil også legge bedre til rette for toppspillerne våre og legge til rette kommersialisering av kvinnefotballen, sier Jørgensen.

Klubbenes interesseorganisasjon vil nå jobbe videre med å sikre flere samarbeidsavtaler.

– Denne avtalen gjør at vi får en trygghet i bunnen, men vi må utvide nettverket vårt videre. Vi jobber parallelt med flere aktører og håper å lansere flere avtaler, sier hun.

Flere kommer etter

Norsk Tipping-direktørene Åsne Havnelid og Tonje Sagstuen skrev i en kronikk i Aftenposten tidligere i høst at selskapet kommer til å dreie sponsorstøtten sin over til kvinnefotballen.

I den henviste de til Aftenpostens sak i sommer, hvor det kom frem at for hver spillerutvikler som jobber med jenter i ungdomsfotballen i toppklubbene, er det 25 som jobber med gutter.

Dette var debatten OBOS fikk med seg. På pressekonferansen fortalte konsernsjef i OBOS, Daniel Siraj om at man hadde to valg. Enten kan man sitte å se på debatten, eller du kan gjøre noe med det.

– Det har vært en debatt på om Toppserien er kommersiell interessant. Da er det opp til oss å gjøre den kommersiell interessant, sa Siraj.

Synsam og Select har allerede skrevet avtaler med kvinneklubbene i høst.

NFF-salget gikk trått

Helt frem til i høst er det Norges Fotballforbund som har hatt ansvaret for å selge de kommersielle avtalene for Toppserien.

Salget har imidlertid gått trått, og innenfor kvinnefotballen har man hatt et inntrykk av at NFF-apparatet ikke har hatt all verdens av tro på produktet de skal selge.

I september fikk serieforeningen muligheten til selv å selge sponsoratene, en ordning man allerede ser frukter av.

Forslag falt på Fotballtinget

På Fotballtinget i mars falt Arna Bjørnars forslag om å øke støtten til kvinnene med 6 millioner kroner i året.

I forslaget til inndekking ønsket de å budsjettere med 3,8 millioner kroner i økte kommersielle inntekter og et ligasponsorat for Toppserien.

Fotballpresident Terje Svendsen gikk imidlertid mot forslaget, og han fikk flertallet i tingsalen med seg.

– Jeg er kjempeskuffet over at ikke presidenten går ut og viser mer tro på at vi skal få til den kommersielle satsingen på kvinnesiden. Det ville vært et kjempeviktig signal, men nå gjør han det motsatte, sa Synnøve Tverlid, leder i bergensklubben.

– Vi kan ikke bare vedta at vi skal klare å øke de kommersielle inntektene med 4 millioner kroner, svarte fotballpresident Terje Svendsen.

Han la til at han hadde troen på at de ville klare å skape økte inntekter. Nå ser det ut til å realiseres.

– Det viste seg at vi fikk det til. Det er utrolig gøy. Vi har visst hele tiden at produktet er verdt å satse på, men timingen er veldig god nå, sier Hege Jørgensen.

