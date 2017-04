Norske fotballprofiler rystet over bussangrepet: – Et kjempeslag i ansiktet for fotballen

Saken oppdateres.

Før tirsdagens Champions League-kvartfinale mellom Borussia Dortmund og Monaco smalt det utenfor hjemmelagets spillerbuss.

Tre sprengladninger festet til en hekk gitt av, og det ble skader på spillerbussen. Spanske Marc Bartra ble sendt til sykehus med skader i hånden. Politiet etterforsker fortsatt hva som var årsaken til eksplosjonene og hvem som står bak.

– Det er tragisk

Champions League-kampen ble utsatt til onsdag klokken 18.45 som et resultat av episoden.

– Det er et kjempslag i ansiktet for fotballen, tenker jeg, sier Jan Derek Sørensen.

Den tidligere fotballspilleren har en fortid i den tyske storklubben, og er rystet over nyheten han ble servert tirsdag kveld.

– Jeg synes det er helt tragisk. Dette er vi hvert fall ikke vant med nord i Europa. At noe sånt har skjedd er helt tragisk fotballen. At fotballspillere nå ikke kan føle seg trygge på vei til kampen for å drive underholdning, sier Sørensen.

Også André Bergdølmo har spilt i Borussia Dortmund. Han mener episoden beviser at vi «lever i en syk verden».

– Man vet aldri hvem som gjør noe sånt. Vi har fått en liten forvarsel på at slikt kan skje. Dem som er i stand til å gjøre noe sånt, de skyr ingenting, sier han.

Frykter man må øke sikkerheten

Forsvarselet han sikter til er landskampen mellom Frankrike og Tyskland i Paris i 2015. Den ble utsatt som følge av en bombetrussel. Nå tror han sikkerheten bør skjerpes.

– Man må bare trappe opp sikkerheten rundt sånne ting. Det er synd at det skal være sånn, sier han.

Han mener det er enkelt at tankene flyr mot angrepene som har preget nyhetsbildet den siste tiden, som blant annet angrepene i Stockholm og London.

– Det er skremmende hvordan ting er om dagen. Men igjen, om det er terror eller om det bare er å sette Dortmund ut av spill vet vi ikke. Det er mange tanker som går gjennom hodet, sier han.