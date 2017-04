Norske supportere refser NFF og NTF: – Som å få en bøtte med isvann over seg

Saken oppdateres.

For norske toppklubber er det et lisenskrav å ha en supporterkoordinator. Dens oppgave er å være et ledd mellom egen klubb og deres supportere, og andre klubbers supportere. Supporterkoordinatorene jobber stort sett på dugnad. NSA har søkt Norsk Toppfotball (NTF) og Norges Fotballforbund (NFF) om mer støtte, men har ikke fått gehør.

Dette slår de alarm om i et innlegg på egne sider .

– Vi ønsker å belyse at en veldig viktig rolle for klubbene og supporterne nedprioriteres. Supporterne er de som gjør fotballen attraktiv utenom spillerne på banen, så det er rart det ikke finnes midler til det når det er et lisenskrav, utdyper Hanne Mari Jordsmyr, NSA-styrets nestleder og Klanen-medlem.

I over ett år har NSA forsøk å få til en nasjonal supporterkoordinator på tvers av alle klubbene, noe NTF og NFF har gitt beskjed om at de ønsker. Men før seriestart i år kom det motsatte svaret.

– Det forebygges på tribunen og rekrutteres flere supportere inn i organiserte supportergrupper. Supporterkoordinatoren står opp for norsk fotball. Når vi nå fikk beskjed etter ett år om at det ikke ble prioritert, var det som å få en bøtte med isvann over seg, sier Jordsmyr tydelig oppgitt over NTF OG NFF.

– Frykter for kontrollen

Hun trekker fram Rosenborg, Brann, Strømsgodset og Vålerenga som klubber som har en god ordning for supporterkoordinatorer, mens det ellers er variert hvor godt dette arbeidet fungerer. Jordsmyr mener at koordinatorene er viktig for å holde oversikt over gruppene og rekruttere flere supportere.

– Det har ikke klubbene og forbundet skjønt. Nå mumler supporterkoordinatorene om at de ikke blir prioritert, sier Jordsmyr.

– Hva frykter dere skal skje nå?

– Vi frykter at koordinatorene gjør et minimum av jobben når de blir forespurt av klubber. Vi frykter at ting skal komme ut av kontroll, men jeg ønsker ikke å si noe mer om hva vi frykter, svarer Jordsmyr.

NFF fikk 550.000 kroner som en følge av supporterbøter i 2016. De skal gå til veldedighet, men slik NSA kan se det har kun 150.000 av dem gått til det.

– Vi har søkt etter pengene fra bøtene. Vi mener at botkronene burde hjelpe til forebygging i neste sving, men de pengene har vi ikke sett noe til. NFF kan kanskje komme på banen og fortelle om hva de pengene har gått til. Det har ikke vi klart å finne ut, sier Jordsmyr.

– Ikke noe trusselbilde

Norsk fotball bestemte seg for å rette ekstra fokus på supporterkulturen her etter flere hendelser i svensk fotball. Prosjektet fikk navnet «Stå opp for fotballen», og et av punktene var å få på plass en nasjonal supporterkoordinator på tvers av alle klubbene

– Prosjektet er flott, men krever en ekstern finansiering. Vi har gjort flere forsøk på å finne partnere, uten å komme i mål, sier Leif Øverland, administrerende direktør i Norsk Toppfotball.

Han understreker at det norske prosjektet ikke handlet om sikkerhet, men å bidra til flere på kamp og at det skulle være hyggelig å gå på kamp.

– Det er blitt en tøff utfordring å selge inn at prosjektet er godt. Vi jobber med tiltakene som ligger der, men vi har meddelt NSA at vi ser betydelig utfordringer om å ansette flere på Ullevaal, sier Øverland.

Supporterkoordinater er et lisenskrav for klubbene. Øverland understreker at den kan besettes med frivillige, og at det ikke er noe krav om at du har noen ansatt.

– Vi er i en situasjon i Norge der det er trivelig å gå på kamp, og det er ikke noe trusselbilde, sier Øverland.

– Mye av dette skyldes en veldig flott jobb av klubbene i samarbeid supporterkoordinator, sikkerhetssjef og politiet, legger han til

Hvert år arrangerer NFF og NTF er sikkerhetsseminar, der de betaler reise og opphold for deltakerne.

– Supporterkoordinater er med, sikkerhetssjefen for klubbene er med, og politiet er med, slik at vi får dialog. Det er unikt at dette gjøres i Europa, sier Øverland.