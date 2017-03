Northug- og RBK-sponsor investerer i Ranheim - stadion får nytt navn

Saken oppdateres.

Ranheim IL fotball topp selger stadion-navnet til Coop Midt-Norge, og skal spille hjemmekampene sine på Extra arena.

Kan åpne for nye avtaler

Avtalen – som gjelder for tre år, med opsjon på ytterligere tre år, er selvsagt svært gode nyheter for klubben i fjæra.

– Avtalens lengde og omfang gjør den til den mest verdifulle avtalen i klubbens historie til nå. Vi ser at prosessene vi har jobbet hardt med siste året gir avkastning. At en så stor og tung aktør velger å tro på oss, og ser en verdi i å være på lag med oss, er viktig i seg selv – men det betyr også noe for å tiltrekke seg andre samarbeidspartnere, sier Ranheimleder Frank Lidahl.

Satser tungt på Ranheim

Med Coop Midt-Norge på laget, havner Ranheim i samme selskap som Rosenborg og team Northug. Administrerende direktør Torbjørn Skei forteller om flere hensyn som ligger bak støtten.

– Vi synes satsingen som Ranheim holder på med er spennende å være med på, og hjelpe til å støtte opp under. I tillegg er vi i ferd med å gjøre store investeringer på Ranheim, gjennom Ranheim utvikling. Vi skal bygge kjøpesenter og 400 leiligheter et steinkast unna stadion. Det er selvsagt også en motivasjon for å være med å satse på Ranheim, sier han.

Mangler fortsatt en million

Avtalen med Coop til tross – Lidahl og Ranheim mangler fortsatt om lag 1 million kroner for å hente inn de 5 millionene de har budsjettert med. Den daglige lederen tror det er innen rekkevidde.

– I 2014 hentet inn rekordhøye 3,8 millioner sponsorkroner. Nå vipper vi 4 millioner, og har således satt ny klubbrekord. Men vi skal opp på 5 millioner, og med utviklingen på inntektssiden så er det all grunn til å være positiv og sterk i troen, sier han.