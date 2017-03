Ny Helland-smell skremte supporterne

Saken oppdateres.

Rosenborg - Ranheim 4-1 (1-0)

En halvtime av den til da stusselige treningskampen mot Ranheim var gått da Pål André Helland ble liggende nede etter en duell med Ranheim-back Aleksander Foosnæs. Malvik-guttens kne traff låret til den altfor ofte skadeplagede Rosenborg-stjernen, som ble liggende nede og slå i gresset.

- Det er godt å kjenne at jeg lever litt! spøker Helland på sedvanlig vis til adressa.no etter kampen.

For etter å ha fått hjelp av RBK-fysio Christian Thorbjørnsen og Ranheim-spiller Kristoffer Løkberg for å komme seg av banen, så Helland andre omgang fra sidelinjen. Der vant Rosenborg 4-1 etter scoringer av Tore Reginiussen, Fredrik Midtsjø og Mushaga Bakenga (2). Torgil Gjertsen scoret Ranheims mål og utliknet til 1-1 et kvarter før slutt.

Se målene fra kampen her (artikkelen fortsetter under videoen):

Fryktet ikke for Odd-kampen

- Det var veldig vondt med det samme. Det er deilig å endelig få en smellskade igjen, når jeg først får skade, at det ikke er noe muskler som ryker, sier hemnværingen.

- Jeg får kneet hans inn i låret. Det er sånn som skjer. Jeg er tilbake til uka, fortsetter han.

- Rakk du å frykte for seriestarten selv?

- Nei, nei, nei. Jeg visste at det var lårhøne. Jeg var mer opptatt av å få smerten til å gå over, sier Helland.

Bendtner-debut

For fansen på sidelinjen, som trosset maks tre trønderske varmegrader og sludd for å få med seg Nicklas Bendtners hjemmedebut, var det lange sekunder mens høyrekanten lå nede med tydelige smerter.

- Det var kun fordi det var forferdelig vondt og jeg ble uvel. Når det går over etter en to-tre minutt, går det bra. Jeg måtte hjelpes av, men jeg går jo nå. Det går greit, det er ingen problem. Eneste som er synd er at jeg skulle hatt 30 minutter mer med spill kjenner jeg, sier han.

- Annet enn at jeg skulle hatt frispark...