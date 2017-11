Ny Ørn-stjerne forlater klubben

Saken oppdateres.

Trondheims-Ørn avsluttet fjoråret med å miste sine beste spillere. Nå gjentas historien når årets ledestjerne Ingrid Engen signerer for Lillestrøm.

– En trist beskjed å gi

Den sentrale midtbanespilleren innrømmer at det var en tung beskjed å gi lagvenninnene.

– Jeg har sterke følelser for Ørn som klubb, og det er tungt og vanskelig å dra. Trenerne og spillerne der skal ha sin del av æren for at jeg kan ta dette steget. Men selv om det var en trist beskjed å gi til laget, føler jeg de støtter meg og er stolt av det jeg har fått til, sier 19-åringen.

Blandede følelser

Da Engen signerte ny kontrakt foran årets sesong, meldte trener Thomas Dahle at det var er sterkt og viktig signal at en av lagets beste spillere valgte å bli – at det ville blitt tungt å miste enda en landslagsspiller. Nå gjør han nettopp det.

– Det skjer hvert år, og det er tøft. Vi føler at vi må begynne litt på nytt igjen, og der ligger litt av forklaringen på hvorfor vi havner der vi havner på tabellen de siste sesongene. Men det viser samtidig at vi er dyktige på spillerutvikling, at vi får fram nye spillere som er klare for et enda høyere nivå. Det er kred til oss som klubb. Så jeg har litt blandede følelser for dette, sier han.

Sikter på A-landslaget

Ingrid Engen har spilt «alt» for Ørn denne sesongen, og har spilt seg inn på u23-landslaget. 19-åringen innrømmer at hun snakket med sin tidligere lagvenninne Guro Reiten før hun bestemte seg for å reise sørover.

– Se utviklingen til Guro i LSK. Hun har tatt enorme steg. Nå var det tid for meg å gjøre det samme. Jeg hadde ikke dratt uten signaler om at jeg vil bli satset på, og jeg tror jeg har noe der å gjøre. At jeg har noe å bidra med. Det blir spennende med Champions League, og med en god sesong for LSK, kan det åpne seg muligheter for å bli tatt ut på A-landslaget, sier hun.

Sikter på A-landslaget

Ingrid Engen har spilt «alt» for Ørn denne sesongen, og har spilt seg inn på u23-landslaget. 19-åringen innrømmer at hun snakket med sin tidligere lagvenninne Guro Reiten før hun bestemte seg for å reise sørover.

– Se utviklingen til Guro i LSK. Hun har tatt enorme steg. Nå var det tid for meg å gjøre det samme. Jeg hadde ikke dratt uten signaler om at jeg vil bli satset på, og jeg tror jeg har noe der å gjøre. At jeg har noe å bidra med. Det blir spennende med Champions League, og med en god sesong for LSK, kan det åpne seg muligheter for å bli tatt ut på A-landslaget, sier hun.