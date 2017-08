Ny norsk profil gir seg på landslaget: – Har vært en ære

Innbyggere sør for Houston evakueres etter at et dike har brutt sammen

Saken oppdateres.

Det er den tidligere Bayern München-spilleren Nora Holstad Berge som blir tirsdagens andre spiller som gir seg på landslaget.

– Etter nøye vurdering, har jeg bestemt meg for å takke nei til videre spill på landslaget. Jeg nærmer meg slutten av min karrière og vil legge all min fokus på klubbspill i tiden fremover, skriver Holstad Berge på Twitter.

– Det har vært en ære å få representere Norge helt fra u17-alder og opp til det høyeste nivået, fortsetter hun.

Ikke konflikt

I motsetning til Ada Hegerberg, virker det ikke som om det er noen konflikt bak det at Holstad Berge nå gir seg i Norge-drakten.

Holstad Berge er blitt 30 år gammel, og skriver altså at hun ønsker å fokusere på klubbfotball.

– Den norske drakten har jeg dratt på meg med like stor stolthet hver eneste gang. Takk til alle trenere, medspillere og familie som har gjort denne reisen mulig, skriver Holstad Berge.

30-åringen takket nylig nei til å forlenge kontrakten med Bayern München. Hun har isteden valgt å flytte til USA for å satse på klubbfotball i North Carolina Courage.

– Har troen på ideene

At de to landslagsprofilene trekker seg, er dårlig nytt for det norske laget. I september begynner de kvalifiseringen til neste internasjonale mesterskap. I en pressemelding NFF sendte ut tirsdag, ble troppen til de to første VM-kvalifiseringskampene tatt ut. Der manglet flere profiler. Hverken noen av Hegerberg-søstrene eller Isabell Herlovsen var i troppen.

Kampene spilles mot Nord-Irland og Slovakia den 15. og 19. september.

I Berges Twitter-melding gjør hun det også klart at hun har troen på prosjektet til den nye landslagstreneren, Martin Sjögren.

– Jeg ønsker Norge og fotballjentene lykke til videre. Jeg har troen på dere og jeg tror på ideene vi sammen har skapt for fremtiden, skriver Berge.

Det står i sterk kontrast til hvordan Ada Hegerberg har oppfattet det norske landslaget. Hun skriver blant annet følgende i sin pressemelding:

– Skal landslaget oppnå de målsettinger og resultater landslagsledelsen har satt seg, kreves det etter min oppfatning forbedringer på flere områder, både i planleggingsarbeidet, i gjennomføringsfasen og i oppfølgingen.

Landslagskaptein Maren Mjelde kjenner seg ikke igjen i Hegerbergs karakteristikk.

– Nei, jeg gjør ikke det. Vi (landslaget) har startet på noe nytt sammen. Jeg har fokus frem mot en ny kvalifisering. Jeg syns det har vært en tydelighet fra Martin, så jeg kjenner meg ikke igjen i det, sier Mjelde.