Ny spiss klar for Molde: - Jeg likte aggressiviteten hans

Saken oppdateres.

Ibrahima Wadji (22) er klar for Molde FK. Det bekrefter adm. dir. Øystein Neerland.

Wadji har trent med Molde FK de siste par ukene, og fikk vise seg frem i treningskampen mot KBK forrige helg.

Ole Gunnar Solskjær likte de han så:

- Jeg likte farta, aggressiviteten, innstillingen og holdningene hans. Går vi litt tilbake i historien, så gjorde han det også veldig bra i U20-VM for et par år siden, så man vet det er et potensiale der. Han var såpass god i kampen mot Kristiansund at det her er en spiller som jeg tror vi får veldig god nytte av. Jeg tror han kommer til å passe Eliteserien, sier Solskjær til klubbens egen hjemmeside.

Wadji gikk fra Mbour P.C. i Senegal til tyrkiske Gaziantep BB i januar 2016. Nå er han klar for spill i Molde.

– Molde FK er en veldig stor klubb både her i Norge og i Europa, en klubb som har mange gode spillere og en veldig kjent trener. Det er en flott klubb med et svært godt trenerapparat som vil gi meg fremgang, og jeg vil hjelpe laget i å vinne kamper og trofeer, sier angriperen til moldefk.no.

Wadji gleder seg til å få bidra for laget:

– Min styrke er fart. Jeg er svært rask og er også en god dribler.

Solskjær sier til hjemmesiden at han håper å få Wadji i kampform veldig raskt, da han er en spiller som kommer til å bidra fra første stund. Med sin fart, styrke og gjennombruddskraft kan han spille alle de tre angrepsposisjonene.