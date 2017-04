Ødegaard fulgte ikke advarselen fra gigantklubb: - Hvem kan si nei til de pengene?

Saken oppdateres.

Martin Ødegaard (18) spiller i disse dager for Heerenveen, på lån fra Real Madrid. Støyen rundt fotballtalentet har avtatt betraktelig de siste to årene.

I starten av 2015 kokte det rundt gutten fra Drammen. Til slutt ble Ødegaard klar for Real Madrid, men det var først etter at en hel bråte av europeiske storklubber hadde blitt nevnt i sammenheng med den da 16 år gamle spilleren.

Nå kommer nye opplysninger rundt dragkampen om Ødegaard frem. Svenske Björn Andersson, som er speider for Bayern München, forteller at den tyske storklubben var svært interesserte i å hente Ødegaard.

– Pratet med faren hans

Andersson hevder å ha rådet Ødegaard til å bli værende i Strømsgodset ett år til før han tok neste steg. Like etterpå signerte imidlertid nordmannen for Real Madrid i stedet.

– Jeg pratet med faren hans (Hans Erik Ødegaard, journ. anm.) flere ganger. Jeg sa at jeg syntes det var mye bedre å bli værende i Strømsgodset og spille der. Han var jo her nede i München også, Martin. Men de valgte Real Madrid og hvem kan stå imot de pengene? sier Andersson.

Uttalelsen fra Anderson kom i Lundhs podcast, og er gjengitt av blant andre fotbollskanalen.se .

På spørsmål om Ødegaard faktisk takket nei til Bayern München i 2015, svarer spillerens agent Tore Pedersen:

– Det har jeg ingen kommentar til, skriver Pedersen i en tekstmelding til Aftenposten.

– Hvem av oss sier «nei takk»?

Svensken, som også spilte for Bayern München på 70-tallet, spekulerer rundt hvorvidt pengene var viktig i Ødegaards valg. VG skrev i januar 2015 at Ødegaard fikk en årslønn i en verdi av 20 millioner kroner i Real Madrid.

– Si at du får 50 millioner for en fireårskontrakt. Hvem av oss sier «nei takk»? Jeg tror ikke mange av oss hadde sagt «nei takk». Derfor er det lett å sitte utenfor og tenke det ene og det andre. Det finnes løsninger på alt, og man kunne kanskje funnet en bedre løsning. Tenk om Martin hadde spilt seg inn på Real Madrid i stedet. Men nå går det veldig trått for ham.

Andersson er en høyt betrodd mann i Bayern-systemet, og presiserer at Ødegaard fortsatt har «fremtiden foran seg».

I Heerenveen har Ødegaard slitt med å spille seg til fast plass på laget. Nordmannens låneavtale med den nederlandske klubben får ut etter neste sesong.