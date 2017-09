Ødegaard scoret på vanvittig vis. Det som skjedde etterpå, sjokkerer Kjetil Rekdal.

Saken oppdateres.

KOSOVO U21-NORGE U21 3–2

I juni var Norges U21-landslag fem mål bedre enn Kosovo. Fredag kveld ble det tap mot samme motstander.

Da Martin Ødegaard scoret på frispark i første omgang, så alt rosenrødt ut. Norge ledet 2–0, og dominerte fullstendig.

Så raknet det. Kosovo snudde kampen til 3–2. Enis Bytyqi scoret vinnermålet for hjemmelaget tre minutter før slutt. Dermed var sensasjonen et faktum.

Kosovo er helt ferske på dette nivået. Dette er lagets første EM-kvalifisering. Landslagslegende og Discovery-ekspert Kjetil Rekdal beskriver 3–2-resultatet som et «sjokktap». I TVNorges sending fra A-landskampen mellom Norge og Kosovo brukte Rekdal også ordet «katastroferesultat» om U21-kampen.

– Vanvittig frispark

Etter 36 minutter fikk Norge frispark rundt 30 meter fra Kosovos mål. Ødegaard skrudde ballen i krysset på vidunderlig vis. «Helt vidunderlig», var dommen fra TV 2-kommentator Marius Skjelbæk.

Drømmemålet ble et populært tema i sosiale medier.

Vanvittig frispark av Ødegaard👍 2-0 til U21 — Petter Myhre (@Petter_Myhre) September 1, 2017

Vet at noen mener vi hauser Martin Ødegaard. Men det han gjør på U 21 nå på de 2 scoringene gjør ingen andre med norsk pass etter han. — Lars Tjærnås (@Tjaernas) September 1, 2017

U21: Kjempescoring av Ødegaard! Skrur et frispark fra 20 meter opp i krysset. 2-0 til Norge #KOSNOR #morgendagenshelter — NorgesFotballforbund (@NFF_info) September 1, 2017

Allerede før frisparket hadde Ødegaard vært toneangivende ved 1–0-scoringen. Da spilte han fri Heerenveen-kompis Morten Thorsby med en frekk gjennombruddspasning. Deretter serverte Thorsby målscorer Henrik Bjørdal.

Etter at Ødegaard senere doblet ledelsen med frisparkperlen, raknet det plutselig for Norge. To kjappe mål - fra Enis Bytyqi og Florent Hasani - sørget for at lagene var like langt til pause.

Tabbet seg ut sist

Norge styrte store deler av andre omgang. Landslagstrener Leif Gunnar Smerud byttet inn Rafik Zekhnini og Sander Svendsen i jakten på vinnermålet.

Men det norske forsvaret lekker som en sil. Enis Bytyqi fikk én til mulighet - etter 87 minutter - og scoret vinnermålet.

Dermed ser veien til EM i Italia og San Marino i 2019 svært kronglete ut for Norge, som står med 0 poeng på 2 kamper.

Da lagene møttes i Drammen i juni, feide Norge Kosovo av banen med sifrene 5–0. Den seieren ble imidlertid ikke gjeldende, på grunn av en saksbehandlingsfeil fra NFF. Kristoffer Ajer spilte nemlig oppgjøret, selv om han ikke var spilleberettiget.

U21-landslagets neste kamp er mot Israel på tirsdag.

KAMPFAKTA: Kosovo U21 – Norge U21 3-2 (2-2)

Mål: 0-1 Henrik Bjørdal (4), 0-2 Martin Ødegaard (36), 1-2 Enis Bytyqi (40), 2-2 Florent Hasani (42), 3-2 Bytyqi (87).

Gult kort: Ardian Ismajili, Arian Kabashi, Idriz Voca, Lirim Mema, Kosovo U21, Rafik Zekhnini, Norge U21.

Norges lag (4-4-2): Sondre Rossbach – Julian Ryerson, Fredrik Pallesen Knudsen (Sander Svendsen fra 73.), Andreas Hanche-Olsen, Erlend Dahl Reiten – Morten Thorsby, Iver Fossum (Vebjørn Hoff fra 74.), Ulrik Yttergård Jenssen, Henrik Bjørdal (Rafik Zekhnini fra 73.) – Birk Risa (Julian Kristoffersen fra 86.), Martin Ødegaard.

Kosovos lag (4-2-3-1): Visar Bekaj – Lirim Mema, Ardian Ismajili, Idriz Voca, Arian Kabashi – Ylber Maloku (Kushtrim Shabani fra 86.), Kamer Krasniqi (Florian Loshaj fra 59.) – Florent Hasani, Muharrem Jashari (Albert Dabiqaj fra 78.), Ardit Gashi – Enis Bytyqi.

