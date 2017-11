Offensiv Bendtner med klar beskjed til Hareide før skjebnereturen

«Gratulerer til helten vår! We love you, daddy!»

Rosenborg-spissen kom inn 18 minutter før slutt i den første playoffkampen i Parken lørdag kveld, men heller ikke han greide å score.

0-0 var skuffende for Danmark, og tirsdag skal det avgjøres i Dublin. Hvis det ender målløst etter 120 minutter i den irske hovedstaden skal VM-billetten deles ut etter straffesparkkonkurranse.

Og én mann er klar til å ta ansvar, selv om han foreløpig ikke er i Danmarks startellever.

– Åge Hareide vet godt at jeg kan ta straffespark, og jeg er klar til å ta straffespark mot Irland hvis det er nødvendig, sier Nicklas Bendtner til avisen Ekstra Bladet.

Bendtner har scoret på syv straffespark for Rosenborg i år.

– Fordel for oss

RBK-spissen tror at det blir en litt annen type kamp i returmatchen i Dublin.

– Irland må ut og prøve seg. De kan ikke på ny tillate oss å ha ballen så mye, sier Bendtner.

Han er fortsatt sterk i troen på VM-plass.

– Det er en fordel for oss at de ikke scoret i Parken. Vi kan gå videre med uavgjort hvis begge lagene scorer i returen, påpeker Bendtner, som trolig må starte på benken også i returkampen.

Fokus på gressmatten

Åge Hareide refses ikke i danske medier etter 0-0 – det gjør derimot Irland som får mye tyn i hjemlige medier på grunn av det mange irske eksperter mener er elendig spill.

Det som derimot er tema i Danmark dagen derpå, er de dårlige spilleforholdene på gresset i Parken.

– Prøv å gå ned på banen og se om det er et underlag man kan kontrollere ballen på. Vi så på fredagens trening at denne gressmatten ikke egner seg for pasningsspill. Hadde underlaget vært bedre, så ville vi gått på banen med en annen kampplan. Det må være en fordel for oss at banen vil være bedre i returoppgjøret, sa Hareide etter kampslutt.

Han ville likevel ikke kritisere noen for underlaget i Parken.

– Man kan ikke gi noen skylden. I november er det ikke mye som gror. Det er vanskelig å ha en god bane i Norden på denne tiden av året, med mindre man har en hybridbane. Det har ikke vi.

– 0-0 ikke dårlig

Hareide er sterk i troen på VM-billett før returen. Scorer Danmark ett i Dublin, så må irene ha minst to. Bortemålsregelen kan bli avgjørende.

– 0-0 er ikke et dårlig resultat. Vi kommer til å gå for scoring. Det er en psykologisk fordel for oss at irene ikke fikk et bortemål. Jeg tror i tillegg at Irland kommer til å angripe mer på hjemmebane. Det bør være en fordel for oss, mener Åge Hareide.