Ørn-treneren har ønskelista klar

– Vi slipper inn færre mål enn i fjor, og scorer to mål mer. Men vi er ikke fornøyd med å bli nummer åtte i serien, sier trener Thomas Dahle i Trondheims-Ørn.

9–7–8–8–7–8.

Det er tabellplasseringene i serien for det gamle trønderske storlaget på kvinnesiden de seks siste sesongene. Det som tidligere var medaljestrid er byttet ut med en kamp om å ikke havne på nedre halvdel av tabellen.

Må forsterke

Trener Dahle er klar på hva han mener må på plass for at klubben skal klarte på tabellen neste sesong.

– Dersom Ørn skal ta steget opp og bli topp fem-seks, må vi forsterke med eksterne spillere. Det er god spillerutvikling å få inn spillere som har nivået, og som kan være referanse for de unge talentene vi har. Det er bare sunt, sier han.

Dahle sier han ønsker å «stramme inn» i troppen. Det betyr i klartekst at det åpnes for en liten rydderunde.

– Vi må ha gode nok spillere. Det betyr at en del som er her i dag ikke vil være her neste år. Jeg har en ønskeliste med 3–4 gode norske spillere som vi er i dialog med. Jeg ønsker spesielt å forsterke i forsvaret. Utfordringen er at vi ikke har noe å handle for, økonomien som styrer det meste. Derfor må vi prøve å være gode på andre måter, ved å legge til rette for studier og jobb ved siden av fotballen, sier han.

Ønsker seg et mål

Dahle ønsker ikke å være konkret på hvilke spillere han ønsker seg, men sier de følger ekstra godt med på trønderske spillere i andre toppserieklubber, samt at de også ser nordover i spillerjakten.

Foran årets sesong satte ikke Trondheims-Ørn en målsetting for serien, rent bortsett fra å ønske seg 6.-plassen som ville gitt en gratis treningsleir foran neste sesong. Nå ønsker trener Dahle seg en mer konkret rettesnor.

– Jeg ønsker at vi skal ha en mål om tabellplassering. Men det er en ting hva jeg ønsker – spørsmålet er hva styre og klubben gjør. Jeg håper de er med på at de ønsker å ta steg, sier han.