Ottervik og kulturministeren holdt tale for Rosenborg

Saken oppdateres.

Styreleder Ivar Koteng, kulturminister Linda Hofstad Helleland og ordfører Rita Ottervik var blant de som talte på Rosenborgs bursdagsfeiring på hotellet utenfor Lerkendal stadion.

Spillerne, tidligere Rosenborg-helter, klubbmedlemmer og spesielt inviterte var samlet i det største konferanserommet for å markere feiringen til Norges mestvinnende klubb.

Den feiringen fikk en dårlig start etter 1-2 mot Tromsø på fotballens festdag og bare 1-1 mot Lillestrøm. Det merkelige er at Rosenborg ledet begge kampene.

– Å spille uavgjort er ikke godt nok uansett tidspunkt. Det er prestasjonen som skuffer oss mest. Frykten for å slippe mål tar tak i oss og da slipper vi oss ned. Da får LSK dødballer og kan flytte opp i boksen vår, sier Kåre Ingebrigtsen til Adresseavisen.

– Frykten til å slippe inn blir større

For all del, trønderne er serieleder og skulle selvfølgelig markere sin egen 100-årsbursdag. Dessverre manglet det viktigste - tre poeng mot Lillestrøm.

Nicklas Bendtner gav trønderne 1-0 etter en times spill, men Frode Kippes utlikning ni minutter før slutt var dessverre ikke ufortjent. Samme mann fikk nemlig gå opp på en ny dødball minutter senere og var centimetere fra å gi Rosenborg et nytt hjemmetap.

– Dette var tungt. Det er vanskelig å bryte ned et lag som ligger så lavt. Vi sliter med det og blir frustrert og tålmodig. Da vi går opp i 1-0 blir frykten til å slippe inn større enn viljen til å gå for nummer to, sier RBK-sjefen.

– LSK kommer inn i det, får noen dødballer på slutten og scorer, legger Bruttern til.

Kåre i dress

Det er ikke ofte man ser Rosenborg-treneren dresskledd under kamp, men allerede timer før daglig leder Tove Moe Dyrhaug innledet 100-årsfesten med en diktpreget åpningstale, var Bruttern kledd til festen. En fest han la litt lokk på etter kampen.

– Vi skal definitivt feire at Rosenborg er 100 år, men vi skal ikke feste lenge. Jeg tror vi skal komme oss på treningsfeltet, sier Ingebrigtsen.

– Vi har noe å jobbe med offensivt og det vil vi fortsette med. Vi skal løfte oss, for dette er ikke godt nok, sier han.

– Vi mangler presisjon

Bare to poeng på tre kamper er i hvert fall ikke gode nyheter for serielederen, som etter å ha møtt Tynset i cupen den kommende uken, skal til Oslo for å møte Vålerenga på Ullevaal stadion i neste serierunde.

Deretter venter tøffere motstand enn duoen som ødela de to forrige hjemmekampene: Strømsgodset hjemme og Haugesund på bortebane.

– Det sier at vi for tiden ikke er gode nok. Vi er ikke på det nivået vi ønsker. Poengfangsten er vi definitivt skuffet over, men det er vi også av prestasjonen, sier Ingebrigtsen.

– Hva er det som mangler?

– Vi mangler presisjon og timing i det offensive spillet. Det blir litt stakkato, lag ligger lavt og gjør det vanskelig for oss. Så har vi dårlig presisjon i pasningsspilet vårt og da blir det vanskelig, sier han.