Overrasket over RBK-taktikk: – Det har jeg ikke opplevd før

Saken oppdateres.

Sarpsborg 08-Rosenborg 1–2

Sarpsborg hadde et totalt spillemessig overtak på Rosenborg i lange perioder av andre omgang. Men det var spillemessig. Resultatet ble ikke slik. Først trodde sarpingene at de hadde dratt in land minst ett poeng. Men bare minuttet etter utligningen var det klart at Sarpsborg skulle bli poengløs.

Rosenborg tok avspark, Sarpsborg feilet i forsvar, Fredrik Midtsjø spilte frem Mushaga Bakenga som oppførte seg som en toppscorer og satte ballen i mål.

Lot Sarpsborg ta over

Trener Kåre Ingebrigtsen innrømmer gjerne at de var presset, men mente at Rosenborg gjorde det med vilje.

– Jeg synes vi håndterer det ganske bra. De spiller seg ikke til så store målsjanser. Det var kanskje like greit at vi lot dem ta over banespillet. Vi vet at de spiller med en enorm risiko og vi visste at det ville komme overganger. Men vi var ikke god nok til å ta vare på de mulighetene vi fikk, sa Kåre Ingebrigtsen.

Akkurat den forklaringen overrasket Sarpsborgs trener Geir Bakke.

– Det er jo mulig at han mener at de lot oss ta føringene. Men jeg er overrasket dersom Rosenborg har en ambisjon om å la motstanderen ha ballen. Det har jeg ikke opplevd før, sier Geir Bakke til Aftenposten.

Se Bendtners mål mot Sarpsborg

Stolt, men mest skuffet

– Surt. Veldig surt, sa mannen som tente håpet om poeng, ja til og med seier til hjemmelaget, Joachim Thomassen.

Men i rusen over endelig å ha scoret ett mål etter 35 minutters kontinuerlig press, sovnet de bakover. Det utnyttet Fredrik Midtsjø og Mushaga Bakenga. Rosenborg tok tilbake ledelsen bare minuttet etter at de hadde tapt den i det 80. minutt.

– Det er bare slik Rosenborg er. Vi visste at det ble slik at dersom det ble omtrent likt med målsjanser, så ville antagelig Rosenborg vinne. Det er ikke uventet. De har en spisskompetanse på å vinne slike kamper som er råere enn vår, sa Sarpsborg-trener Geir Bakke.

Han var stolt over det hans menn hadde fått til, men mest skuffet over at Rosenborg nå ser ut til å seile ifra på toppen av Eliteserien.

Fest i byen

Utsolgt (5759 tilskuere), solskinn og total feststemning ned mot svenskegrensen. Sarpsborg 08 kunne med seier gå til topps på tabellen. Det ville i så fall være første gang i Eliteserien/Tippeligaens historie. Da ser vi bort ifra det året da de slo Molde 3–0 i den første seriekampen og ledet serien i ukes tid.

Men et godt fotballag lever ikke feststemning alene. De må prestere på banen.

Og det var Rosenborg som presterte best i den første omgangen.

Rosenborg er et jevnt bra norsk fotballag med en Nicklas Bendtner på topp. Man kan si mye om den danske spissen, men at han har noen evner som veldig få andre i norsk toppfotball har, er det lite tvil om.

Som da Anders Åge Konradsen spilte ham gjennom etter ni minutter av kampen. Alene på kanten av 16-meteren kunne han ikke feile. Han traff ballen som fortsatte i en vakker bue i det lengste hjørnet og Sarpsborg-keeper Anders Kristiansen hadde strengt tatt lite å stille opp med.

Det sto 1–0 til gjestene og serielederne før kampen hadde satt seg. Før Sarpsborg virkelig hadde fått vise frem at det ikke er noen tilfeldighet at de er helt oppe i toppen av Eliteserien.

Derfor ble første omgang en jevn batalje hvor banens beste i første omgang, Bendtner, danske sørget for at trønderne ledet etter halvspilt.

Styrer mot mesterskap

Men hadde Rosenborg vært det førende laget i første omgang, fikk vi altså se noe så sjeldent som at RBK ble presset bakover på banen av et annet norsk lag i en hele omgang til ende.

Etter dette oppgjøret har allerede Rosenborg skaffet seg et overtak på tabellen. Selv om alle sier det er lenge til november, er det få som nå tror at noen andre enn Rosenborg blir seriemester.