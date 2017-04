Pangstart og klassescoring sikret Ørn-seier

Saken oppdateres.

Trondheims-Ørn 3–2 Kolbotn

Ørn Arena: Etter bare seks minutter lå ballen i nettmaskene. Elen Sagmo Melhus fikk ballen etter en langpasning ute på venstrevingen. Hun la ballen tilbake til Cesilie Andreassen. Nyervervelsen fra Medkila dro seg forbi en motspiller før hun la ballen vakkert i mål fra 16 meter.

Bare to minutter senere lå ballen atter en gang i nettet. Rakel Engesvik fyrte av et lavt skudd i det lengste hjørnet bak en utspilt Aurora Mikalsen i Kolbotn-buret. Oda Fugelsnes slo den målgivende pasningen.

Og det var mye nærmere 3-0 enn 2-1 etter kvarteret var spilt. Kolbotn, som Adresseavisen tippet tre plasser over Ørn, var ikke i nærheten en redusering.

Raknet bakover

Men etter halvtimen var spilt fikk Kolbotn sin redusering. Juliette Mikaela Kemppi var spilleren bak reduseringsmålet. Midtbanespilleren greide altså å overliste Kristine Nøstmo og så var det plutselig spenning i kampen igjen.

Like før pause hadde Ørn både en og to muligheter til å øke ledelsen. Oda Fugelsnes og Ingrid Syrstad Engen hadde hvert sitt forsøk. Sistnevntes ble blokkert rett uten for 16-meteren og Fuglesnes’ avslutning trillet rolig inn til keeper.

Og så kom utligningen. Marit Clausen laget straffespark for Kolbotn som Marit Lund satte høyt over Nøstmo i målet. Da sto det altså 2-2 til pause.

Andreomgangen startet ikke som noe fyrverkeri. Ørn hadde noen sjanser, uten at de var av det store slaget.

Kanonscoring

Men, nesten ut av det blå, ved timen spilt, ble Engesvik tomålsscorer. Midtbanespilleren fikk ballen på rundt tjue meter og banket til. I en vakker bue, dalte ballen inn bak Kolbotns keeper og i lengste hjørne.

Og Ørn fortsatte å produsere muligheter, men hjemmelaget slet i den siste tredjedelen. Både Syrstad Engen og Fugelsnes avanserte godt med ballen, men den siste pasningen satt ikke helt. Dermed endte det 3–2.