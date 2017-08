Pauseanalysen: - Det er en kontring i verdensklasse

Knallmåling for Frp – nedtur for samarbeidspartiene

Saken oppdateres.

- Det er en kontring i verdensklasse. Det var jo dette som var varemerket under storhetstiden. Det er ikke tilfeldig at det er Midtsjø som legger det innlegget. Han har vært med på dette i tre år.

Det sier Adresseavisens journalist Ole K.Sagbakken, som sammen med sportskommentator Kjetil Kroksæter har kommet med sin dom over første omgang.

Ikke overraskende er det Bendtners 1-0-scoring, som gjør at RBK leder 2-0 sammenlagt før andre omgang, som er i fokus.

- Vi har sett det altfor sjeldent denne sesongen, at Bendtner har blitt brukt på bakre stolpe. Man har for ofte slått inn på første stolpe, sier Sagbakken.

Ajax gikk friskt ut til verks og de første ti minuttene så det ut til at dette kunne bli en veldig lang kveld for Rosenborg-supporterne.

Birger Meling kunne fort en tung start på kampen med et lite vennlig tilbakespill til André Hansen under press. Da var det ikke spilt to minutter og et baklengsmål der ville gitt trønderne en sjokkstart på kampen.

Etter par avslutninger til, roet det seg derimot mer ned. Kanskje litt som i første møte, der Ajax gikk offensivt ut fra start.

Midtveis i omgangen eksploderte det på Lerkendal, da Nicklas Bendtner for alvor viste seg frem. Anders Ågnes Konradsen utnyttet et passivt Ajax-øyeblikk og spilte frem Mike Jensen, som kom på et sugent løp. Dansken prikket fri Fredrik Midtsjø som fant Bendtner på bakre stolpe. Han bukket inn 1-0 - 2-0-sammenlagt - og utløste et jubelbrøl som må ha løftet taket en meter.

- Jeg har vært med siden Champions Leauge-høsten i 2007 og var her mot Celtic, men aldri opplevd et slikt trykk, sier Sagbakken.

Kjetil Kroksæter tror Ajax går ut i hundre etter pause.

- Ajax kommer til å gi alt de har fra starten av med bære-eller-briste-fotball, spår Kroksæter.