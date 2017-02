«Perry» håper Skjelbred ombestemmer seg: – Synd at han gir seg

Saken oppdateres.

Forrige uke ble det klart at landslagskaptein Per Ciljan Skjelbred gir seg på landslaget grunnet manglende motivasjon.

Per Joar Hansen, påtroppende assistent på landslaget, var assistenttrener i Rosenborg da Per Ciljan Skjelbred ble tatt i opp i A-stallen i 2004. Han håper 29-åringen ombestemmer seg og likevel prioriterer landslagsspill.

– Det er veldig synd at Per gir seg, men man må respektere at folk som snart er 30 år gjør det. Vi må jobbe videre og håpe han kanskje ombestemmer seg, sier «Perry» til NTB og legger til at en motivert Per Ciljan Skjelbred alltid vil tilføre landslaget mye positivt.

Han sier imidlertid at det er for tidlig å si om han og Lagerbäck vil gå i dialog med Hertha Berlin-proffen for å få ham til å ombestemme seg.

Inspirerende

Tirsdag ble det klart at Per Joar Hansen blir Lars Lagerbäcks assistent på landslaget. Hansen, som i 2016 besøkte en rekke klubber på oppdrag for Norsk Toppfotballsenter, var innom Islands fotballforbund da Lagerbäck var hovedtrener der.

Han avkrefter at det var der svensken ble obs på den tidligere U21-landslagstreneren.

– Jeg har kjent «Lasse» lenger enn som så. Det blir veldig inspirerende å hente kunnskap fra en Europas beste landslagstrenere gjennom tidene. Det er fantastisk å få lære av ham, sier Hansen til NTB.

Han kommer inn med kjennskap om norsk klubbfotball og norske spillere og har heller ikke gitt opp VM-håpet.

Etter fire kamper ligger Norge nest sist i VM-kvalifiseringsgruppa med fattige tre poeng. Om en knapp måned reiser landslaget for å møte Nord-Irland borte. Det blir en helt avgjørende kamp for om VM-drømmen holdes i live eller ikke.

– Vi må ta tre poeng mot Nord-Irland. Det nytter ikke å være på perrongen, nå må vi være på toget, forteller han og sier at hans første oppgave blir i samarbeid med Lagerbäck å finne spillere som er kapable til å slå laget som ligger som nummer to i gruppa.

Ydmyk

Hansen forteller at det er stort å bli spurt om å være en del av trenerapparatet på Norges fotballandslag.

– Jeg er veldig stolt over å bli spurt. Det er den stolteste og flotteste fotballjobben man kan ha i et land, og jeg er utrolig ydmyk.

Han går inn under en hovedtrener som har for vane å gi sine assistenter mye ansvar. Men verken Hansen eller Lagerbäck har hittil snakket om ansvarsfordelingen dem imellom.

– Så langt har vi ikke kommet ennå. Nå går det som sagt et tog i Nord-Irland som vi må være på. Så får heller veien bli til mens vi går.

(©NTB)