Politiet i København frykter nye skandalescener: Skjerper sikkerheten før storkamp

Saken oppdateres.

København-politiet skjerper sikkerheten foran søndagens superligaderby i fotball mellom Brøndby og Ståle Solbakkens FC København.

Da lagene sist møttes til lokaloppgjør i den danske hovedstaden tidlig i august kom 24 polititjenestemenn til skade i sammenstøt med en gruppe FCK-tilhengere. Foran søndagens kamp tas det derfor ekstra grep.

– Generelt har stemningen mellom FCK og Brøndby vært i en nedadgående spiral med flere og flere uroligheter. Det gjør at vi fra politiets side strammer inn ytterligere, sier politiinspektør Peter Dahl.

Blant tiltakene som er gjort, er at kampstart er lagt allerede til klokken 12. Det betyr at det er dagslys under kampen.

– Avviklingen av FCK-Brøndby er én av de enkeltstående operasjonene som vi bruker mest ressurser på i løpet av et år, sier politiinspektøren.

Hvor mange tjenestemenn som er i aktivitet i forbindelse med derbyet, vil han ikke ut med.

Også klubbene har satt i gang en rekke konkrete tiltak rettet mot egne fans. Det handler blant annet om hvordan disse håndteres når de ankommer arenaen.

Brøndby er serietoer i superligaen foran søndagens kamp. FC København er på sin side nummer fem. Åtte poeng skiller lagene.

