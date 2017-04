Politiet stoppet Dortmund-bussen: - Det verste som kunne skje én uke etter angrepet

Saken oppdateres.

Monaco – Borussia Dortmund 3-1, sammenlagt 6-3 Mål: 1-0 Kylian Mbappe Lottin (3), 2-0 Radamel Falcao (17), 2-1 Marco Reus (48), 3-1 Valère Germain (81). 16.000 tilskuere.

Bare en uke etter bombeangrepet mot Dortmund-bussen, ble det tyske fotballagets spillerbuss stoppet av politiet av sikkerhetsmessige årsaker før møtet med Monaco.

Dortmund-trener Thomas Tuchel hevdet etter mesterligaexiten mot Monaco at forsinkelsene før onsdagens returkamp bidro til å ødelegge mulighetene til å snu 2–3 fra første kamp til avansement.

Episoden inntraff da Dortmund-bussen var på vei til Monacos hjemmebane Stade Louis II. Avspark måtte utsettes med fem minutter.

– Bussen skulle kjørt 19.15. Alle var ombord i bussen og politiet var klare til å eskortere oss, men så fikk vi beskjed om å vente, sa Tuchel etter onsdagens 1-3-tap (3-6 sammenlagt).

– Vi ble stående i 16–17 minutter og prøvde å finne ut hvorfor. Svaret vi fikk var at det skyldes sikkerhetsvurderinger, fortalte Dortmunds trener.

For en uke siden ble Dortmund-forsvareren Marc Bartra skadd i hånden under et bombeangrep mot lagbussen før den første kvartfinalekampen mot Monaco .

– Det som skjedde i kveld var det verste som kunne skje én uke etter angrepet. Alle ombord i bussen var klare til å dra, men fikk ikke lov.

– Du skal gå til en slik kamp med et åpent sinn for å kunne snu det hele, men bare en time og et kvarter før kamp ble alt snudd og vi kunne ikke lenger tenke på fotball. Det er ikke ideelt, sa Tuchel.