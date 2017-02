Praktscoring var ikke nok: Kun uavgjort for RBK mot svensk bunnlag

Saken oppdateres.

Rosenborg - Sundsvall 1-1 (1–0)

Rosenborg tok imot svenske GIF Sundsvall til årets fjerde treningskamp. Svenskene berget så vidt plassen i Allsvenskan i fjor, men viste seg som en svært tøff motstander for de norske doublevinnerne.

Brutterns menn slet fra start, og kom ikke til alt for store sjanser. Sundsvall var farlig frempå noen ganger, men Arild Østbø stod støtt i RBK-målet. Etter ca. 20 minutter var det uansett Rosenborg som skulle ta ledelsen.

Rashani traff krysset

Spissen Matthias Vilhjalmsson utfordret det bakre fireren til svenskene, før han slapp ballen til Mike Jensen like forran 16-meteren. Dansken slapp videre til en umarkert Elba Rashani, som sikkert banket ballen opp i vinkelen til 1–0.

Sundsvall fortsatte å yppe seg frempå ved noen anledninger, men kom aldri til de helt farlige avslutningene. Men det gjorde RBK de gangene de kom i angrep. Vegar Eggen Hedenstad er nykommer i Trondheim etter å ha blitt kjøpt fra tyske St. Pauli. Etter 35 minutter viste han seg fram som en teknisk begavet høyreback.

Først dro han seg mellom to mann, før han spilte en fin trekant med Mike Jensen. Videre sendte han ballen ut til Mushaga Bakenga som fant Vilhjalmsson forran mål. Islendingen prøvde seg på et liggende saksespark i lufta, men avslutningen ble litt for svak, og keeperen til Sundsvall reddet. Nok en gang fine takter av Rosenborg

Like før pause var Sundsvall nok en gang frempå! Det eneste norske innslaget hos svenskene, norsk-luxemburgske Lars Christian Krogh Gerson klistret ballen i krysstanga på et frispark fra 20 meter. Kun flaks gjorde at det dermed ikke stod 1–1 til pause.

Slipper inn på dødball

Kampen fortsatte i samme spor etter pause, bare at denne gangen var det trønderne som var frempå. Mushaga Bakenga stjal ballen fra bakerste mann, og kom alene med keeper. Kanskje fikk «Mush» for mye tid å tenke på, for avslutningen var av det dårligere slaget, og gikk i nettveggen. Like etter det var Rashani på farten igjen. Vingen fikk nok en stor mulighet fra lignende distanste som han scoret fra tidligere, men denne gangen gikk avslutningen rett på keeper.

I det kampuret slår 65 minutter er det uansett Sundsvall som får en utligning mot spillets gang. Finnen Juho Pirttijoki raget høyest på er corner, og satte inn 1–1 for svenskene.

Resten av kampen bar preg av mange bytter, og det var kun Elba Rashanis skudd rett på keeper i det 88. minutt som ga noe håp om RBK-seier.

Til slutt endte det dermed med 1–1 for Brutterns menn, og fasit etter fire treningskamper er to seiere mot Ranheim og FC København, tap for Salzburg og uavgjort mot Sundsvall.

Slik spilte RBK:

Arild Østbø - Vegar Eggen Hedenstad (Erlend Dahl Reitan 68.) Tore Reginiussen (Johan Lædre Bjørdal 46.) Jacoc Rasmussen, Alex Gersbach - Fredrik Midtsjø (Milan Jevtovic 62.) Anders Ågnes Konradsen (Jørgen Skjelvik 46.) Mike Jensen - Mushaga Bakenga (Erik Botheim 77.) Mattias Vilhjalmsson, Elba Rashani.