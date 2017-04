Premier League-profil slått ned på byen. Nå etterforsker politiet saken

Saken oppdateres.

Episoden omtales i flere britiske aviser mandag, blant annet The Guardian .

Det skrives at politiet har startet etterforskning etter en bar-episode der Evertons midtbanespiller blir utsatt for vold. Barkleys advokater bekrefter at det er han som er offeret, ifølge BBC .

Barkley, som sies å ha vært ute ute for å feire 4–2-seieren mot Leicester søndag, blir hardt slått i ansiktet og går rett i bakken. Episoden har blitt fanget på video og sprer seg over nettet og på sosiale medier.

– Merseyside Police er klar over en online-video som angivelig viser et angrep i en bar i sentrum av Liverpool. Vi har ikke mottatt noen anmeldelser, men foretar oss henvendelser for å sikre omstendighetene rundt hendelsen, opplyser Merseyside-politiet ifølge The Guardian .

Ifølge Mirror har Everton bekreftet at de undersøker saken.

Barkley er på utgående kontrakt i Everton og ble utelatt fra forrige England-tropp. Han har 23 landskamper for «Three Lions».