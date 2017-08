Premier League-feil førte til klagestorm. Nå beklager TV 2.

Her er Carlsen nær pinlig tabbe: – Hårreisende

Bolt klar for sin siste VM-finale: – Det er vanskelig å beskrive

Voksen? Vel, her er 9 ting du garantert fortsatt trenger mamma til å fikse

Smakfullt fransk familiedrama er best på vin

Frp-trøndere støtter Listhaug:- Hun har bare et ektefølt engasjement

Dette er RBK-spillernes favorittbøker: - Det eneste som er galt med Jo Nesbø er at han er Molde-supporter

Se bildene fra lørdagens Torucon her

Liverpool får det glatte lag av klubbikon: – Hva holder de på med under treningene?

Dette er RBK-spillernes favorittbøker: - Det eneste som er galt med Jo Nesbø er at han er Molde-supporter

Dansk ubåtkaptein får ikke forklare seg for åpne dører

Se bildene fra lørdagens Torucon her

Saken oppdateres.

For mange fotballinteresserte er denne helgen som en høytid - på grunn av Premier League-starten.

Under serieåpningen mellom Liverpool og Watford lørdag gikk imidlertid gleden over til frustrasjon for en del supportere. Flere brukere fikk feilmeldinger da de skulle se kampen.

«Feil ved lasting av innhold. Prøv igjen senere» sto det på en svart bakgrunn. Mange skal også ha fått beskjed om at «vedlikehold pågår».’

Les TV 2s forklaring på problemet lengre ned i saken.

– Dette er ikke greit

Klagene mot strømmetjenesten TV 2 Sumo strømmet inn.

På tjenestens Facebook-side er det et titalls med brukere som lufter sin frustrasjon.

«Dette er ikke greit. Det skjer hvert eneste år», skriver én av brukerne.

«Jeg betaler dyre dommer for å se fotball. Jeg forventer at jeg faktisk skal få sett noe og!», skriver en annen.

Mange bruker også banneord i sine klager.

Jobber med en løsning

Kommunikasjonssjef i TV 2 Jan-Petter Dahl har fått med seg klagene.

– Vi var nede i ca. 4 minutter og det var 10 prosent av de som så på som ble berørt, sa Dahl til Aftenposten i pausen.

– Alt virker stabilt igjen nå, men vi fortsetter å feilsøke. Det er bare å beklage ovenfor de som ble berørt av dette.

– Vi får tips fra lesere som mener feilen ikke bare varte i fire minutter, men gjentok seg også senere i kampen. Har du en kommentar?

– Det var ustabilitet i rundt et minutt sent i kampen. Det berørte få brukere, men det er likevel beklagelig.

Han legger også til at TV 2 vil komme med en oppdatering når de kommer til bunns i problemene.

For å kunne se Premier League, må du ha tilgang til TV 2s Sport Premium-pakke. Den koster 399 kroner pr. måned.