Premier League-manager sparket

Saken oppdateres.

West Ham har gitt manager Slaven Bilic sparken. Det bekrefter klubben selv på sine nettsider.

Kroaten er den fjerde Premier League-manageren som blir sparket denne sesongen. Tidligere har Crystal Palace kvittet seg med Frank de Boer, Everton har sparket Ronald Koeman mens Leicester har avskjediget Craig Shakespeare.

Bilics avskjed med London-klubben kommer to dager etter det vonde 1-4-tapet hjemme mot Liverpool. West Ham ligger tredje sist i Premier League med ni poeng fra elleve kamper.

– Styremedlemmene i West Ham ønsker å rette sin takknemlighet til Slaven og hans team for deres tjenester de siste to og et halvt årene, men de tror det er nødvendig med en endring for at klubben skal bevege seg framover på en positiv måte og i tråde med deres ambisjoner, heter det i en pressemelding på West Hams nettsted.

Klubben har startet jakten på en ny manager og venter å presentere en erstatter i løpet av de kommende dagene.

Bilic overtok West Ham-jobben i juni 2015. Han spilte også i klubben i 1996 og 1997.

(©NTB)