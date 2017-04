Premier League-spiller utestengt i 18 måneder for gambling

Saken oppdateres.

Det engelske fotballforbundet (FA) la onsdag ut en sak på sine nettsider. Der står det at Joey Barton utestenges i 18 måneder fra fotballen og alle fotballaktiviteter.

Grunnen er at Burnley-spilleren har brutt bettingreglene til forbundet. Det er strengt forbudt fotballspillere å sette penger på kamper.

Barton skal ha satt tippet hele 1,260 ganger i perioden mellom 26. mars 2006 og 13. mai 2016, på alt fra kampresultat til utvikling i kamper.

Den kontroversielle midtbanespilleren har også fått en bot på 30.000 pund.

Kommer til å anke

Barton kom også i trøbbel for samme ting da han spilte for den skotske storklubben Rangers. Der ble han anklaget for å ha satt penger på 44 fotballkamper.

Han skal blant annet ha satt penger på at Celtic ville tape stort i en mesterligakamp mot Barcelona, noe laget også gjorde (0–7).

Den tidligere Manchester City- og Newcastle-spilleren kom til Burnley i januar. Han har varslet at han kommer til å anke lengden på utestengelsen, ifølge BBC.

– Jeg er veldig skuffet over at straffen er så hard. Avgjørelsen gjør at jeg blir tvunget til å legge opp før planen, skriver Joey Barton i en uttalelse på sin egen hjemmeside.

Sliter med spillegalskap

34-åringen understreker at det ikke handler om kampfiksing, og at han blir straffet hardere enn andre kanskje hadde blitt, nettopp fordi han er Joey Barton.

– Jeg har slitt med spillegalskap, og jeg har gitt fotballforbundet en medisinsk rapport om mine problemer, skriver han.

Barton mener FA bør ta tak i problemet med spillegalskap, i stedet for å slå så hardt ned på spillere som bryter reglementet.